Il Budoni la riprende ma vince la Gelbison 

GELBISON 2
BUDONI 1
Gelbison
(3-4-3)
: Rossi, Darboe (1’ st Di Claudio), Chironi, Uliano, Simeri (15’ st Piazza), Pellecani, Altobelli, Viscomi, Coscia (42’ st Silvestri), De Martino (6’ st Kosovan), Balla (6’ st Sannoh). In panchina Grillo, Boglione, Santoro, Gentile. Allenatore Agovino.
Budoni (4-4-2) : Di Giorgio, Cubeddu, Taiappa, Ladu, Cabri, Molinari, Ferrari (35’ st Privitera), Gomez (42’ st Stampete), Fall (18’ st Ljubanovic), Ragatzu, Schirru. In panchina Perotto, Putzu, Bartolotta, Cassitta, Banse, Gori. Allenatore Bonomi.
Arbitro : Ragno di Molfetta.
Reti : pt 14’ De Martino, 36’ Schirru; st 21’ Kosovan.
Note : ammoniti Simeri, Fall, Darboe, Cubeddu, Pellacani, Coscia, Kosovan. Recupero 4’ pt-5 st.
Vallo della Lucania. La Gelbison supera 2-1 il Budoni in una sfida combattuta. I campani sbloccano la gara al 14’, De Martino di testa su sviluppo di punizione. I sardi reagiscono collezionando un palo con Ragatzu e pareggiano al 36’ con Schirru. Nella ripresa al 21’: Coscia viene atterrato in area e Kosovan trasforma il rigore della vittoria. Nel finale il Budoni spinge ma sbatte sulla traversa colpita ancora da Ragatzu.
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