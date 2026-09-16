SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Serie D.
17 settembre 2026 alle 00:36

Il Budoni la riprende ma vince la Gelbison 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

GELBISON 2

BUDONI 1

Gelbison (3-4-3) : Rossi, Darboe (1’ st Di Claudio), Chironi, Uliano, Simeri (15’ st Piazza), Pellecani, Altobelli, Viscomi, Coscia (42’ st Silvestri), De Martino (6’ st Kosovan), Balla (6’ st Sannoh). In panchina Grillo, Boglione, Santoro, Gentile. Allenatore Agovino.
Budoni (4-4-2) : Di Giorgio, Cubeddu, Taiappa, Ladu, Cabri, Molinari, Ferrari (35’ st Privitera), Gomez (42’ st Stampete), Fall (18’ st Ljubanovic), Ragatzu, Schirru. In panchina Perotto, Putzu, Bartolotta, Cassitta, Banse, Gori. Allenatore Bonomi.
Arbitro : Ragno di Molfetta.
Reti : pt 14’ De Martino, 36’ Schirru; st 21’ Kosovan.
Note : ammoniti Simeri, Fall, Darboe, Cubeddu, Pellacani, Coscia, Kosovan. Recupero 4’ pt-5 st.


Vallo della Lucania. La Gelbison supera 2-1 il Budoni in una sfida combattuta. I campani sbloccano la gara al 14’, De Martino di testa su sviluppo di punizione. I sardi reagiscono collezionando un palo con Ragatzu e pareggiano al 36’ con Schirru. Nella ripresa al 21’: Coscia viene atterrato in area e Kosovan trasforma il rigore della vittoria. Nel finale il Budoni spinge ma sbatte sulla traversa colpita ancora da Ragatzu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

«Abbanoa, ipotesi danno erariale»

FdI annuncia esposti ad Anac e Corte dei Conti per un affidamento di 243 milioni 
La storia

Porto Torres-Cagliari, 400 chilometri in bici per aiutare chi soffre

“Pedalando per bene” vuole raccogliere fondi destinati all’Ail 
Sara Pinna
La riforma

Meloni blinda la legge elettorale

«Metteremo la fiducia, per chiarezza». L’opposizione pronta al voto segreto 
Il caso

Pompei, falsa guida stupra un minorenne

Lo ha attratto in una domus isolata e lo ha sopraffatto. Arrestato poche ore dopo 