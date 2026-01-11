il budoni formato casalingo si inceppa e la sfida con l’ischia finisce a reti bianche 

Budoni 0

Ischia 0

Budoni (4-3-3) : Tirelli, Taiappa, Nunez, Schirru, Farris, Madero, Mascia (28’ st Da Silva), O. Gomez, V. Gomez (10’ st Ljubanovic), Ladu (24’ st Mihali), Santoro. In panchina Budano, Martinoli, Yanovskyy, Marras, Baltolu, Dessena. Allenatore Cerbone.

Ischia (4-3-1-2) : Mariani, Arcamone (45’ st Gille), Chiariello, De Campos, Lonigro, Faella (16’ st Di Lauro), Manfrellotti, Aniceto (16’ st Trofa), Fontanelli, Buono (39’ st Kaziewicz), Kone (42’ st Castagna). In panchina Gemito, Teratone, Mollo, Manna. Allenatore Mennella.

Arbitro : Budriesi di Bologna.

Note : ammoniti V. Gomez, Santoro, De Campos, Arcamone, Lonigro.

Budoni. Si chiude a reti inviolate la sfida tra Budoni e Ischia, un match caratterizzato da un grande equilibrio e da una costante attenzione difensiva.

Nonostante le numerose occasioni, i portieri sono rimasti imbattuti consegnando alle statistiche uno 0-0 che, alla fine, riflette la solidità mostrata in campo dalle formazioni. La prima frazione di gioco vede un Budoni più intraprendente nei minuti iniziali con Madero che sfiora il vantaggio di testa già al 4’. L’Ischia risponde con veloci ripartenze, come quella guidata da Faella al 5’ sventata provvidenzialmente dal recupero di O. Gomez. I padroni di casa insistono con le conclusioni di Mascia e le geometrie di Santoro ma al 39’ l’Ischia sfiora il colpaccio: Tirelli si supera con un doppio intervento, prima su Aniceto e poi sulla ribattuta di Manfrellotti, blindando la porta prima dell’intervallo.

Nella ripresa il canovaccio tattico non cambia. Gli allenatori cercano di scuotere le squadre con i cambi ma le difese continuano ad avere la meglio sugli attacchi. Al 35’ il neo-entrato Da Silva va vicinissimo al gol con una girata al volo che termina alta di poco, mentre l’Ischia risponde con le incursioni di Manfrellotti, sempre controllate con precisione da Madero e Farris. Nel finale il Budoni tenta l’assalto con O. Gomez e ancora Da Silva, ma Mariani è presente. Il punto consente comunque al Budoni di conservare la quinta posizione in classifica.

RIPRODUZIONE RISERVATA