VaiOnline
Al Comunale.
12 gennaio 2026 alle 00:14

il budoni formato casalingo si inceppa e la sfida con l’ischia finisce a reti bianche 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Budoni 0

Ischia 0

Budoni (4-3-3) : Tirelli, Taiappa, Nunez, Schirru, Farris, Madero, Mascia (28’ st Da Silva), O. Gomez, V. Gomez (10’ st Ljubanovic), Ladu (24’ st Mihali), Santoro. In panchina Budano, Martinoli, Yanovskyy, Marras, Baltolu, Dessena. Allenatore Cerbone.

Ischia (4-3-1-2) : Mariani, Arcamone (45’ st Gille), Chiariello, De Campos, Lonigro, Faella (16’ st Di Lauro), Manfrellotti, Aniceto (16’ st Trofa), Fontanelli, Buono (39’ st Kaziewicz), Kone (42’ st Castagna). In panchina Gemito, Teratone, Mollo, Manna. Allenatore Mennella.
Arbitro : Budriesi di Bologna.

Note : ammoniti V. Gomez, Santoro, De Campos, Arcamone, Lonigro.

Budoni. Si chiude a reti inviolate la sfida tra Budoni e Ischia, un match caratterizzato da un grande equilibrio e da una costante attenzione difensiva.

Nonostante le numerose occasioni, i portieri sono rimasti imbattuti consegnando alle statistiche uno 0-0 che, alla fine, riflette la solidità mostrata in campo dalle formazioni. La prima frazione di gioco vede un Budoni più intraprendente nei minuti iniziali con Madero che sfiora il vantaggio di testa già al 4’. L’Ischia risponde con veloci ripartenze, come quella guidata da Faella al 5’ sventata provvidenzialmente dal recupero di O. Gomez. I padroni di casa insistono con le conclusioni di Mascia e le geometrie di Santoro ma al 39’ l’Ischia sfiora il colpaccio: Tirelli si supera con un doppio intervento, prima su Aniceto e poi sulla ribattuta di Manfrellotti, blindando la porta prima dell’intervallo.

Nella ripresa il canovaccio tattico non cambia. Gli allenatori cercano di scuotere le squadre con i cambi ma le difese continuano ad avere la meglio sugli attacchi. Al 35’ il neo-entrato Da Silva va vicinissimo al gol con una girata al volo che termina alta di poco, mentre l’Ischia risponde con le incursioni di Manfrellotti, sempre controllate con precisione da Madero e Farris. Nel finale il Budoni tenta l’assalto con O. Gomez e ancora Da Silva, ma Mariani è presente. Il punto consente comunque al Budoni di conservare la quinta posizione in classifica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

Sardegna indietro: redditi sotto del 15%

Ricchezza pro capite annua a 19.604 euro, nel resto del Paese si superano i 22mila 
Al. Car.
regione

Finanziaria 2026, il Consiglio sgomita: «È già tutto deciso»

I partiti: gli interventi nella manovra determinati a tavolino dalla Giunta 
Maltempo

Weekend bianco, un’invasione

Turisti a frotte a Fonni e Desulo, le strutture ricettive fanno il pienone 
Gianfranco Locci
Il caso.

Traghetti dirottati, è polemica

Mariangela Pala
Sestu.

Il vento abbatte un albero speciale

Giovanni Lorenzo Porrà
La storia

«La mia medicina? Il grande amore per la vita»

Alessandro Cappato: vedo l’infinito in ciò che può apparire piccolo, bisogna saper dare un senso a ogni cosa 
Massimiliano Rais
Roma

Brutale aggressione, 57enne grave

Stazione Termini: un funzionario statale massacrato di botte da un gruppo di giovani 