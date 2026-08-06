Il Bologna va su Piccoli per rinforzare l'attacco Pellegrini resta a Roma 

Un anno dopo l’addio al Cagliari, Roberto Piccoli può già lasciare la Fiorentina (che ieri ha accolto il trequartista Franco Mastantuono per le visite mediche). Il Bologna ha avviato i primi contatti con il centravanti, per un trasferimento a titolo definitivo: nel caso, vestirebbe di nuovo una maglia rossoblù ma quella dei felsinei, che hanno già ceduto Santiago Castro alla Roma (con percorso inverso per Artem Dovbyk). I giallorossi hanno intanto chiuso il rinnovo del contratto (scaduto lo scorso 30 giugno) di Lorenzo Pellegrini: dovrebbe essere prolungato di un anno, rispetto al biennale chiesto dal centrocampista, con annuncio nei prossimi giorni. In estate Pellegrini ha lavorato per farsi trovare pronto fisicamente, soprattutto dopo l’infortunio muscolare con il quale ha chiuso la scorsa stagione e che lo ha tenuto fermo. Per la Roma si complica invece Antonio Nusa: «Mai chiesto di lasciare il Lipsia», ha detto l’esterno.

L’Atlético Madrid, su indicazione esplicita di Simeone, vuole portare Cristian Romero a Madrid e starebbe per offrire 30 milioni al Tottenham, sorpassando l’Inter. Il giocatore avrebbe espresso chiaramente la sua preferenza per i colchoneros e ora attende le mosse ufficiali del club spagnolo. Romero avrebbe una clausola che lo aiuterebbe a liberarsi dal Tottenham in caso di chiamata di una tra Real, Barcellona e appunto Atlético. A incidere sarebbe anche la volontà, dato un ottimo rapporto personale, di essere allenato dal Cholo Simeone e di giocare con suo figlio Giuliano. Infine, a favorire i biancorossi nell’affare sono le cessioni di Nahuel Molina (Roma) e probabilmente Matteo Ruggeri (Aston Villa), che faranno entrare soldi freschi in cassa.

Sull’altra sponda calcistica di Milano, Rafael Leão resta sul piede di partenza: il Galatasaray ha presentato un’offerta ai rossoneri per acquistare l’attaccante portoghese a titolo definitivo, ma è stata rifiutata perché troppo bassa. Le cifre proposte dal club turco erano attorno ai 30 milioni più 5 di bonus. Continuano i contatti tra la Juventus e l’ex Bologna Joshua Zirkzee: il Manchester United apre al prestito. Sullo sfondo resiste Mateo Pellegrino del Parma, che ha preso El Bilal Touré dall’Atalanta. All’estero, Mohamed Salah firma con il Trabzonspor e Yan Diomande va al Real Madrid (dal Lipsia) per 125 milioni più 15 di bonus: è l’acquisto più costoso nella storia dei blancos.

RIPRODUZIONE RISERVATA