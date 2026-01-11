VaiOnline
Al Monteponi.
12 gennaio 2026 alle 00:14

iglesias in calo, l’ossese vola 

Iglesias 0

Ossese 2

Iglesias (4-3-3) : Slavica, Fidanza, Arzu (36’ st Manca), Mechetti, Di Stefano, A. Piras (24’ st Erbini), E. Piras, Frau, Salvi Costa, Alvarenga, Capellino. In panchina Daga, Crivellaro, Cancilieri, Mancini, Leroux, Corrias. Allenatore Murru.

Ossese (4-4-2) : Carboni, Arca, Russu, Di Pietro, Rodriguez (20’ st Fancellu), F. Mura (20’ st Sanna), A. Mura I (26’ st A. Mura II), Nurra, Maitini, Mainardi (48’ st Contini), Scarafoni (40’ st Alvarez). In panchina Ant. Sechi, Ale. Sechi, Sulas. Allenatore Zuri.

Arbitro : Ghiurca di Torino.

Reti : pt 17’ Scarafoni; st 45’ Maitini.

Note : ammoniti Mechetti, Nurra, Carboni, Fidanza, Capellino. Spettatori 240.

Iglesias. Un’Ossese ancora imbattuta infligge, con pieno merito, la seconda sconfitta consecutiva all’Iglesias. Mainardi impegna subito Slavica e, dopo una parata di Carboni su Alvarenga, lo stesso Mainardi centra la traversa. Al 17’ Scarafoni sigla lo 0-1 con un destro da fuori sul quale Slavica ha le sue colpe e poco dopo Maitini sfiora il raddoppio.

L’Iglesias prova a reagire ma è poco incisiva e non centra mai la porta (tranne al 21’ con Alvarenga ma Carboni para), mentre gli ospiti si rendono pericolosi anche nella ripresa con Scarafoni (14’) e raddoppiano al 45’ in contropiede con Maitini. Al 50’ A. Mura II si divora lo 0-3.

RIPRODUZIONE RISERVATA

