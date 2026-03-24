Idrissi operato, in campo a settembre 

Stop&go. I giocatori del Cagliari si sono ritrovati ieri pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini per riprendere la preparazione dopo il ko col Napoli e i tre giorni di riposo concessi dall’allenatore Pisacane. Più o meno contemporaneamente, Idrissi si è sottoposto a un intervento chirurgico, presso la Casa di Cura Villa Toniolo a Bologna, per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Arrivederci a settembre, o giù di lì.

Assenti giustificati anche i quattro cinque nazionali. Gli azzurri Caprile e Palestra, il turco Kiliçsoy e lo slovacco Obert sono impegnati negli spareggi per i prossimi Mondiali. Solo appuntamenti amichevoli, invece, per il Ghana di Sulemana.

A sorpresa, Mina non è stato convocato dalla Colombia. Ha dovuto rinunciare alla chiamata dello Zambia, invece, Liteta per una contusione alla caviglia e per questo ieri si è limitato a svolgere un lavoro personalizzato. Idem Borrelli, che conta ormai i giorni, però, che lo separano dal rientro in gruppo. La sosta gli permetterà di completare il percorso di recupero in vista, dunque, della prossima partita, in programma sabato 4 aprile al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Per l’occasione, non ci sarà Dossena squalificato dopo il “giallo” rimediato contro il Napoli. (f.g.)

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