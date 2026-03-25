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L’incontro.
26 marzo 2026 alle 00:27

I volontari dal Battaglione Gennargentu 

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Visita ieri alla Caserma “Riva Villasanta” dei volontari della Pasfa, l’associazione per l’assistenza spirituale alle Forze Armate che opera in diretta collaborazione con l'Ordinariato Militare per l'Italia.

I delegati della sezione cagliaritana sono stati accolti dal comandante del Battaglione trasmissioni “Gennargentu”, tenente colonnello Lucia Ricci. All’incontro hanno partecipato i militari del Battaglione e il comandante del 151° Reggimento Fanteria “Sassari” di Cagliari, colonnello Andrea Pagliaroli. Nell’occasione c’è stata anche raccolta fondi con la distribuzione delle Uova pasquali.

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