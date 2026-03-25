I volontari dal Battaglione Gennargentu 

Visita ieri alla Caserma “Riva Villasanta” dei volontari della Pasfa, l’associazione per l’assistenza spirituale alle Forze Armate che opera in diretta collaborazione con l'Ordinariato Militare per l'Italia.

I delegati della sezione cagliaritana sono stati accolti dal comandante del Battaglione trasmissioni “Gennargentu”, tenente colonnello Lucia Ricci. All’incontro hanno partecipato i militari del Battaglione e il comandante del 151° Reggimento Fanteria “Sassari” di Cagliari, colonnello Andrea Pagliaroli. Nell’occasione c’è stata anche raccolta fondi con la distribuzione delle Uova pasquali.

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