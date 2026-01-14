VaiOnline
Le celebrazioni.
15 gennaio 2026 alle 00:32

I Tenores di Neoneli sono in festa Domenica, a Cagliari, il concerto 

Il successo: 2050 spettacoli in tutto il mondo, nel 2003 davanti al Papa 

Da 50 anni portano nel mondo il canto a tenore della Sardegna, patrimonio Unesco dell’umanità, con esibizioni in tutti i continenti. I Tenores di Neoneli, coro del Barigadu diretto e fondato nel 1976 da Tonino Cau, danno il via al cinquantennale artistico.

Gli spettacoli

Si parte da Cagliari domenica alle 11, alla passeggiata coperta del Bastione San Remy, con ingresso gratuito. Sul palco, con i Tenores di Neoneli quattro talentuosi polistrumentisti sardi scelti fra i più fedeli collaboratori: Orlando ed Eliseo Mascia, Matteo Muscas e Luca Schirru. Per questo importante traguardo proporranno un'antologia di brani classici, parte di un repertorio costruito in mezzo secolo di attività artistica in oltre 2050 iniziative di spettacolo in tutto il mondo, e di cui 364 fuori Sardegna, e delle quali 194 all'estero, in 40 nazioni di ogni continente. Impossibile, qui, non ricordare il concerto in mondovisione del 2003 in piazza San Pietro, davanti a Papa Giovanni Paolo II, insieme alla PFM.

Le produzioni

Intensa è stata anche l'attività produttiva del sodalizio oggi formato da Tonino Cau, Ivo Marras, Peppeloisu Piras, Angelo Piras e Roberto Dessì, sfociata in in decine di produzioni di spettacolo originali. Tra le tante “A tenore”, “Cunfrontos”, “Boghes Noas”, “Cantos e contos”, “Rei”, “Boghes Lontanas”, “Gramsci, un'Omine una Vida”, “Lussu, un'Omine una Vida”, “Berlinguer, un'Omine una Vida”, “Raighinas e Innestos”, “A Chimbanta”.

Le collaborazioni

Sono numerose le collaborazioni artistiche e culturali, portate avanti negli anni con artisti e figure di spicco tra cui Luigi Lai, Duo Puggioni, Orlando Mascia, Angelo Branduardi, Luciano Ligabue, Francesco Guccini, la Pfm, Elio e le Storie Tese, Peppino Marotto, tenores di Orgosolo, Modena City Ramblers, Roberto Vecchioni, Inti Illimani, Istentales. Innumerevoli le incisioni tra lp, cassette e cd. Al loro attivo anche 13 libri. Quest’anno anno è prevista l’uscita dell’antologia e della rassegna stampa (“Chimbanta e Gasetas”), e i versi scritti per essere cantati dagli stessi Tenores di Neoneli, ma anche da Annamaria Puggioni, Modena City Ramblers, Balentes, Elio, Finardi, Carla Denule.

A Venezia

L'annata fuori Sardegna comincia dove si tenne il primo spettacolo fuori dall'Isola nel 1976, a Venezia, l'11 febbraio. E proseguirà alla triennale di Milano, a Roma, negli Usa, a Cuba, Toronto. Sono previste diverse iniziative in Sardegna per il cinquantennale «e per suggellare», spiegano, «un percorso artistico con l'obiettivo di valorizzare lingua e tradizioni sarde, partendo dal luogo del cuore dove tutto nasce: Neoneli».

