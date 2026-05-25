I saluti di Salvatore Piu nell’ultimo Consiglio 

Altri 110mila euro per la manutenzione delle strade del centro di Muravera grazie all’avanzo vincolato dell’imposta di soggiorno. E poi via libera a una serie di ulteriori interventi inseriti nella variazione al bilancio di previsione 2026 approvata dalla Giunta che saranno ratificati domani nell’ultimo Consiglio comunale presieduto da Salvatore Piu. Un appuntamento, insomma, dedicato agli equilibri finanziari che sarà anche l’occasione per un saluto da parte del primo cittadino. Con una decisione anomala, infatti, nessuno dell’attuale maggioranza si è ricandidato. Il sindaco Piu, al suo terzo mandato non consecutivo, ha semplicemente invitato i cittadini a recarsi alle urne «perché la maturità di un paese si vede al momento del voto». Due le liste in campo: una guidata dal consigliere comunale dissidente Michele Secci, l’altra dall’esponente della minoranza Francesca Mattana.

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