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Selargius.
23 giugno 2026 alle 00:21

«I rifiuti bloccano l’accesso al mio terreno» 

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L’ennesima discarica nelle campagne di Selargius, una distesa di rifiuti dove c’è davvero di tutto: dalle “intramontabili” buste di indifferenziato, ai pezzi di mobili e vecchi elettrodomestici.

A denunciarlo è uno dei proprietari di un terreno agricolo dove però - per via dei cumuli di spazzatura nella strada di accesso - non è potuto arrivare. «Volevo vedere un terreno ereditato dai miei genitori in località Su Coddu, e ho chiesto a mia moglie di accompagnarmi», racconta Ignazio Cordeddu, residente in città e proprietario insieme ai fratelli del fazzoletto di terra. «Purtroppo non sono riuscito a raggiungerlo perché la strada è diventata una discarica e non si passa», dice in un breve post-denuncia pubblicato sui social. Uno scenario desolante che, vista anche la sua disabilità, gli ha impedito di accedere al terreno. «Non avrei mai pensato che potesse succedere una cosa così», aggiunge a corredo di alcune fotografie scattate dall’auto.

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