I primi quattro mufloni catturati nella trappola allestita a Porto Frailis 

Sei esemplari maschi di muflone sono stati catturati nella trappola allestita all’interno del compendio Jana di Porto Frailis. Due sono riusciti a fuggire, sfondando la rete elettrosaldata, gli altri quattro sono stati trasferiti a Cardedu, in un recinto aziendale di Forestas. La cattura è avvenuta ieri mattina, alla presenza del personale dell’Istituto zooprofilattico, di Forestas e dell’assessorato regionale dell’Ambiente che coordina il progetto a cui collabora anche la Forestale di Tortolì, che cura la gestione delle fototrappole installate per il monitoraggio degli animali.

Sui quattro esemplari catturati e custoditi a Cardedu, un’équipe di esperti avvierà la valutazione dello stato sanitario degli animali, il prelievo e la lavorazione dei campioni biologici per la tipizzazione genetica. Al termine del processo, il personale addetto provvederà alla successiva traslocazione nei siti individuati. Si tratta della prima cattura con annesso trasferimento dopo il tavolo tecnico in cui, lo scorso gennaio, la Regione, in condivisione con il Comune di Tortolì, ha pianificato le attività di cattura e traslocazione dei mufloni diventati icona (anche turistica), con l’obiettivo di salvaguardare la specie e garantire la sicurezza sulle strade del borgo dove il branco vaga liberamente da diverso tempo. (ro. se.)

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