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Neuropsichiatria
10 giugno 2026 alle 00:32

I nostri giovani sotto pressione 

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Quanto influisce lo stile di vita nei giovani?

Negli anni c’è stato un progressivo aumento dei sintomi di ansia e depressione nei giovani, fenomeno che riflette i profondi cambiamenti della società, incluse la crescente solitudine e le elevate pressioni scolastiche. Un ruolo importante è svolto dagli stili di vita. Tra quelli più a rischio, alimentazione squilibrata, scarsa igiene del sonno, sedentarietà, uso eccessivo di dispositivi elettronici e consumo precoce di tabacco, alcol e altre sostanze. Tali stili di vita influiscono sul benessere psicologico dei giovani anche attraverso meccanismi neurobiologici capaci di interferire con i processi di maturazione cerebrale.

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