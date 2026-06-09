I nostri giovani sotto pressione 

Quanto influisce lo stile di vita nei giovani?

Negli anni c’è stato un progressivo aumento dei sintomi di ansia e depressione nei giovani, fenomeno che riflette i profondi cambiamenti della società, incluse la crescente solitudine e le elevate pressioni scolastiche. Un ruolo importante è svolto dagli stili di vita. Tra quelli più a rischio, alimentazione squilibrata, scarsa igiene del sonno, sedentarietà, uso eccessivo di dispositivi elettronici e consumo precoce di tabacco, alcol e altre sostanze. Tali stili di vita influiscono sul benessere psicologico dei giovani anche attraverso meccanismi neurobiologici capaci di interferire con i processi di maturazione cerebrale.