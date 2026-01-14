I liquami invadono la strada, protestano i residenti: «Aria irrespirabile da giorni» 

Maxi perdita fognaria da quasi una settimana in via San Giovanni: i liquami maleodoranti fuoriescono copiosamente da una crepa apertasi all’improvviso alla base del muro perimetrale di un condominio privato, all’altezza del numero civico 402 d, invadendo il marciapiede e la strada per oltre duecento metri (fin quasi a via Bacaredda fronte via San Vetrano). L’aria è così irrespirabile in gran parte del rione di Villanova e persino alla Fonsarda. Residenti e negozianti, esasperati, avrebbero già ripetutamente segnalato il problema ad Abbanoa e ai vigili, tuttavia nessuno è ancora intervenuto per risolverlo.

Le proteste

«È così almeno da sabato se non da prima», riferisce amareggiata Annarita Gramignano, residente a breve distanza, «so che il condominio interessato ha chiamato perché si risolvesse il problema ma la perdita per ora c’è ancora». E anche il brutto odore che aleggia nell’aria. «Speriamo che risolvano presto», auspica un altro residente tappandosi il naso, «perché qui non si tratta di acqua limpida ma di sversamento ininterrotto di liquami fognari, con evidenti rischi igienico-sanitari». Disagi pesanti anche per le numerose attività commerciali della zona. «La puzza purtroppo si sente anche all’interno del nostro salone, questo nonostante le porte tenute chiuse», si rammarica il titolare di un centro estetico, «il problema si trascina ormai da diversi giorni, speriamo che si intervenga quanto prima».

La replica

Dagli uffici di Abbanoa fanno sapere: «I nostri tecnici hanno già eseguito una verifica. La fuoriuscita di liquami non ha peraltro origine dalla rete fognaria gestita da noi, ma nella parte privata. Purtroppo si tratta di un’utenza che non ha nemmeno un pozzetto ispezionabile dall'esterno. Abbiamo infatti controllato i pozzetti stradali su rete pubblica ed è tutto funzionante. Se i privati non dovessero procedere, verificheremo noi la possibilità di effettuare un intervento emergenziale». Purtroppo capita spesso che nelle reti fognarie vengano gettati via impropriamente rifiuti che dovrebbero avere un altro tipo di smaltimento. All’origine dei guasti c'è infatti quasi sempre un intasamento causato da rifiuti come pannolini, pannoloni, stracci e quant’altro. «È dunque nell’interesse degli stessi cittadini», conclude la nota di Abbanoa, «evitare simili intasamenti perché altrimenti rischiano poi di ritrovarsi lo sversamento fognario di fronte a casa».

