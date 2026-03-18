«I lavori in via Rosselli stanno procedendo, ma vogliamo certezze» 

I commercianti osservano, attendono e, per ora, concedono fiducia. In via Rosselli il cantiere è entrato nel vivo, con una delegazione comunale, compreso il sindaco, che ha incontrato i commercianti nelle ultime settimane. Un segnale apprezzato ma che necessita di conferme: «Abbiamo visto un interesse concreto, il fatto che il sindaco si sia presentato fisicamente è stato importante. Viviamo nella speranza che siano veloci e ci sia un rinforzo di operai. Sarebbe davvero apprezzato se finissero i lavori in anticipo», raccontano i titolari dell’ottica Antonio Pilleri.

Gli esercenti sono disposti a concedere margine, ma chiedono che le promesse vengano rispettate. «I lavori stanno procedendo e hanno rafforzato la squadra. Il malessere però continua. Possiamo avere pazienza, ma il problema principale è sempre legato alla sosta: alle attività servono parcheggi nella via», racconta Piero Cireddu della gioielleria.

Sulla stessa linea anche Andrea Nuti, titolare della farmacia: «Da fine marzo potremo capire l’evolversi della situazione. Vedremo quanto riusciranno a intensificare i lavori con il bel tempo. Abbiamo ricevuto rassicurazioni, ma gradiremmo avere un cronoprogramma».

C’è anche chi prova a reinventarsi: «Oltre alla frutta e verdura ho deciso di implementare l’offerta con pane e salumi. È una scelta necessaria per poter sopperire al calo della clientela iniziato con l’inizio dei lavori», spiega Elena Etzi.

Dal Comune, l’assessore al Patrimonio Carlo Secci ribadisce la linea dell’amministrazione: «Il tempo non aiuta con i lavori. Abbiamo dato ai commercianti pieno sostegno, non vogliamo lasciare indietro nessuno». Garantita anche «massima tolleranza da parte della Polizia locale per le esigenze quotidiane, come carico e scarico o ritiro. Assicuriamo inoltre monitoraggi costanti sullo stato di avanzamento dei lavori. Siamo a disposizione dei commercianti».



RIPRODUZIONE RISERVATA