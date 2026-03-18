I Jethro Tull saranno a Cagliari il 17 luglio 

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica degli anni Settanta. I Jethro Tull, la leggendaria prog band guidata da Ian Anderson, sarà alla Cagliari Musica Arena della Fiera venerdì 17 luglio per una data organizzata da Associazione Suoni Diversi e Shining Production in collaborazione con Gian Production e Roble Factory.

Il gruppo britannico, dopo il sold-out della data bolognese, ha annunciato che proseguirà il “Curiosity Tour”, prodotto da Virus Concerti, anche nel 2026. Il 17 luglio sarà l’unica data in Sardegna. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

Composto da 9 nuovi brani di lunghezza variabile da 2 minuti e mezzo a quasi 17 minuti, “Curious Ruminant” è un album composto principalmente da pezzi suonati dall'intera band. Tra i musicisti presenti figurano l'ex tastierista Andrew Giddings e il batterista James Duncan, oltre agli attuali membri della band David Goodier, John O'Hara, Scott Hammond e, al suo debutto discografico con il gruppo, il chitarrista Jack Clark. I Jethro Tull apparvero per la prima volta con questo nome nel 1968 nel famoso Marquee Club di Londra e da lì riuscirono a creare immediatamente un largo seguito, suonando su e già per l'Inghilterra. Il vero successo - anche un po’ a sorpresa – arrivò al Sunbury Jazz e al Blues Festival nell'estate del 1968. I Jethro Tull registrarono e pubblicarono il loro primo album, “This Was”, con la formazione originale con Anderson, Cornick, Bunker e Abrahams. Dopo la sostituzione di Mick Abrahams con Martin Barre, circa altri 30 musicisti si sono avvicendati nelle fila dei Jethro Tull, marchio che sopravvive fino ad oggi e dura nel tempo.

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