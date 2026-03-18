VaiOnline
Verso l’estate.
19 marzo 2026 alle 00:27

I Jethro Tull saranno a Cagliari il 17 luglio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica degli anni Settanta. I Jethro Tull, la leggendaria prog band guidata da Ian Anderson, sarà alla Cagliari Musica Arena della Fiera venerdì 17 luglio per una data organizzata da Associazione Suoni Diversi e Shining Production in collaborazione con Gian Production e Roble Factory.

Il gruppo britannico, dopo il sold-out della data bolognese, ha annunciato che proseguirà il “Curiosity Tour”, prodotto da Virus Concerti, anche nel 2026. Il 17 luglio sarà l’unica data in Sardegna. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

Composto da 9 nuovi brani di lunghezza variabile da 2 minuti e mezzo a quasi 17 minuti, “Curious Ruminant” è un album composto principalmente da pezzi suonati dall'intera band. Tra i musicisti presenti figurano l'ex tastierista Andrew Giddings e il batterista James Duncan, oltre agli attuali membri della band David Goodier, John O'Hara, Scott Hammond e, al suo debutto discografico con il gruppo, il chitarrista Jack Clark. I Jethro Tull apparvero per la prima volta con questo nome nel 1968 nel famoso Marquee Club di Londra e da lì riuscirono a creare immediatamente un largo seguito, suonando su e già per l'Inghilterra. Il vero successo - anche un po’ a sorpresa – arrivò al Sunbury Jazz e al Blues Festival nell'estate del 1968. I Jethro Tull registrarono e pubblicarono il loro primo album, “This Was”, con la formazione originale con Anderson, Cornick, Bunker e Abrahams. Dopo la sostituzione di Mick Abrahams con Martin Barre, circa altri 30 musicisti si sono avvicendati nelle fila dei Jethro Tull, marchio che sopravvive fino ad oggi e dura nel tempo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La protesta.

«Non fate morire l’agricoltura»

l R. Carta, Murgia
Il Conflitto

Carburanti, il Governo taglia le accise: via libera allo sconto di 20 centesimi

Stanziato mezzo miliardo: l’obiettivo è calmierare i prezzi per venti giorni Ok al credito d’imposta per le imprese e a maggiori poteri del Garante 
La protesta

Traffico, mattinata da incubo Auto e bus in fila in via Roma

La manifestazione ha paralizzato il centro di Cagliari Lato portici chiuso, viabilità dirottata sul lungomare 
Roberto Carta
Le parole della premier sull’eolico in mare rilanciano il dibattito. FI: «Basta costi in più per le famiglie»

Stop all’off shore, nell’Isola cambia il vento

FdI: no alla speculazione selvaggia. La maggioranza: dal Governo promesse non mantenute 
Lorenzo Piras
Oltre 4mila bambini senza assistenza nel territorio

Oristano apripista in Sardegna con i primi Ascop

Ambulatori straordinari per minori: arrivano due pediatri in pensione 
Valeria Pinna
Il processo

Raduano: «Ho pagato la mia fuga con un omicidio»

Per giorni nascosto a Nuoro, poi in un casolare a Padru. In Corsica l’uccisione di un malavitoso locale 
Fabio Ledda