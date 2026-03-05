I grandi eventi sardi a “L’Informatore 360” 

Tre grandi eventi sportivi sardi della scorsa settimana, di questa e della prossima sono il tema della puntata odierna de “L’Informatore Sportivo 360W, il settimanale che va in onda su Radiolina e Videolina ogni venerdì dalle 18.30 alle 19. Al microfono del giornalista e conduttore Carlo Alberto Melis, Andrea Culeddu, organizzatore della SoloWomenRun di domenica, Giacomo Spanu, presidente della Mistral Racig per l’imminente Rally Sulcis Iglesiente, e Fabio Aru, testimonial del Giro della Sardegna appena concluso.