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Baunei.
23 giugno 2026 alle 00:19

I giovani di Ardalavè restaurano la fontana 

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Con l'arrivo della bella stagione sono tornati in azione i Giovani di Ardalavè, sodalizio di attempati pensionati di Baunei e Santa Maria Navarrese che di tanto in tanto si attiva per ristrutturare nel territorio di Baunei siti significativi dal punto di vista storico sociale e naturalistico. Questa volta al centro dell’intervento del gruppo di volontari è stata la “Fontana di Domìnige”, importante sorgente ubicata nella porzione Nord del territorio baunese, ai piedi dell’altopiano di Margine.

Le operazioni di restauro hanno riguardato i muri di sostegno dello spiazzo antistante la fontana e la sistemazione di una nuova staccionata che delimita l’area. L’intervento di restauro è stato documentato sul profilo facebook del comune di Baunei con parole di vivo ringraziamento. «Ancora una volta, un sentito grazie ai Volontari di Ardalavè che con due giornate di lavoro, passione e grande impegno, hanno ridato alla sorgente di Dominige un volto più ordinato e accogliente e con questa testimonianza – si legge nel post - i volontari di Ardalave’ ci offrono un altro spunto di riflessione perché non si tratta solo di manutenzione. È cura. È rispetto. È dire “questa è casa mia”. Grazie di cuore per il tempo che donate, per l’esempio che siete».

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