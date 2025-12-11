«I giornali ai ragazzi, ecco la mia felicità» 

La professione di edicolante, oggi forse ancor di più, evidenzia difficoltà ma, in fondo, come tanti altri mestieri lo spirito che tutto muove è una grande e smisurata passione per il fare bene e rendere gli altri, i propri clienti, soddisfatti. «Cerco ogni giorno di dare il massimo e di trovare sempre la parte bella di questo lavoro», esordisce Antonio Desogus, titolare di Edicolaction, l’edicola ubicata nella piazza centrale di Senorbì, in prossimità della Chiesa di Santa Barbara, un luogo di passaggio per i residenti del paese.

Il percorso da edicolante è iniziato, per Desogus, nel 2018, quando i vecchi proprietari dell’attività scelsero di vendere. «Ho subito deciso di buttarmi in questa avventura che si è rivelata una buona scelta perché mi ha permesso di fare tante cose assieme alla mia comunità», racconta Antonio Desogus.

Ogni edicolante predilige un approccio propositivo: per nutrire la fiducia del cliente è importante essere presente, disponibile e saper rispondere alle richieste con servizi innovativi che rispondano alle nuove esigenze del mercato. «Ormai sono sette anni che mi alzo presto tutte le mattine, sette giorni su sette, con la voglia di iniziare la giornata sapendo di trovare già qualcuno che mi aspetta per acquistare un quotidiano, per un semplice saluto prima di andare a lavoro o dopo una passeggiata», ricorda.

La storia delle edicole mette in evidenza cambiamenti e vendite che si modificano con il passare del tempo, oltre che, al giorno d’oggi, la ricerca di nuove iniziative da proporre ai propri clienti.

«Io vivo solo di edicola, da meno di sei mesi ho attivato il servizio dei bollettini, ricariche, biglietti bus. Quando vedo bambini e ragazzi entrare nella mia edicola sono felice, perché penso che c’è ancora futuro». Parole di fiducia da parte di Antonio Desogus.

