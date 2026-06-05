I genietti della matematica premiati in Comune 

La comunità di Palmas Arborea ha voluto omaggiare due giovani del paese, Nicola Carta e Bernardo Demurtas, e la loro insegnante Manuela Meloni, per essersi distinti nel corso della 33esima edizione italiana dei campionati internazionali di Giochi matematici. L’amministrazione comunale di Palmas Arborea, ieri nel corso di una cerimonia nell’aula consiliare del Municipio, ha premiato i due studenti dell’Istituto Comprensivo n. 1-2 di Oristano che frequentano la seconda classe della Secondaria di primo grado di Palmas Arborea e la loro insegnante.

Tutti hanno ricevuto dal commissario straordinario del Comune, Donatella Mancosu, una targa contenente un attestato di merito per essersi particolarmente distinti in tutte le fasi della manifestazione organizzata dall’Università Bocconi di Milano, classificandosi ai primi posti nelle finali regionali e partecipando alla finale nazionale. Un riconoscimento per l’impegno, la serietà e la passione che hanno dato lustro e rappresentato un esempio per la comunità palmarese. Alla cerimonia erano presenti la dirigente dell’Istituto Comprensivo n. 1-2 di Oristano, dottoressa Tiziana Laconi, i docenti e i compagni di classe dei due ragazzi e i loro genitori.

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