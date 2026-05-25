I contenitori dell’area cani stracolmi di rifiuti 

Chi frequenta l’area cani di via Roma ha segnalato da tempo agli uffici competenti, ma non è servito a nulla: i contenitori per depositare i sacchetti con i bisogni lasciati dagli animali e recuperati dai loro padroni non vengono svuotati da alcune settimane. «Almeno due», sbotta Luca Noli, uno dei frequentatori dell’area. Saranno stati i preparativi per l’America’s Cup e i giorni dell’evento, ma chi avrebbe dovuto svuotare i contenitori non lo ha fatto. «La situazione igienica», aggiunge Noli, «non è certamente delle migliori. Uno scenario non certamente incoraggiante per i turisti presenti e per i tanti croceristi che arrivano quasi quotidianamente proprio in via Roma».

I frequentatori dell’area cani nella nuova passeggiata di via Roma si sono fatti sentire attraverso i canali ufficiali: segnalazioni tramite l’apposita App, all’ufficio relazioni con il pubblico del Comune e anche proteste direttamente ad alcuni consiglieri comunali. «Anche l’ultima volta», prosegue Noli, «abbiamo segnalato il disservizio ed erano intervenuti ripulendo i contenitori. Questa volta non è servito a niente».

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