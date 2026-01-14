VaiOnline
Sestu.
15 gennaio 2026 alle 00:35

I cantieri di Abbanoa rivoluzionano la raccolta porta a porta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Novità per i residenti di varie strade di Sestu. Ci sono molti cantieri per lavori di Abbanoa, e per questo la raccolta differenziata subirà qualche cambiamento. Gli abitanti delle strade interessate non potranno lasciare il mastello sotto casa se c’è un cantiere, e dovranno invece metterlo al di fuori dall’area transennata, preferibilmente vicino agli incroci.

Ecco l’elenco delle vie interessate: via San Gemiliano, viale Cimitero, via Bellini, via Bach, via Beethoven, via Mozart, via Caboni, via Lazio, via Tripoli; via Torino, via Genova, via Turati, via Einstein, via IV Novembre, via Della Resistenza, via Sassari, via Montesanto, via Brodolini.

Ci saranno anche modifiche al traffico con divieti di transito o di sosta, mentre le ditte incaricate da Abbanoa cercheranno di finire i lavori quanto prima.
Il Comune precisa che verranno comunque garantiti i passaggi pedonali con dei percorsi preferenziali. La situazione durerà fino al termine dei lavori, con date diverse a seconda delle strade. Oggi ci sarà anche un’interruzione dell’erogazione idrica tra via Scipione e via Monserrato, dalle 10 alle 18, per il collegamento delle nuove condotte.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Manovra

Ai Comuni due miliardi in tre anni

Il fondo unico passerà da 570 a 670 milioni. Pronto l’emendamento con l’incremento 
Roberto Murgia
Turismo

«Storia e ambiente, a Pula puntiamo anche sulla bassa stagione»

Il sindaco e la Fondazione: «Bisogna evitare l’overtourism»  
Piera Serusi
Società

Gioco d’azzardo, sindaci sardi in campo accanto alla Chiesa

Papa Leone all’udienza con l’Anci: «Piaga che rovina molte famiglie» 
Marco Noce
Magenta.

Ladro ucciso dal padrone di casa

Una coltellata al petto, i complici lo abbandonano davanti all’ospedale 
Milano.

Chiara prosciolta: «Mi riprendo la mia vita»

L’esultanza di Ferragni dopo la sentenza: «Giustizia è fatta». Il legale: «Ammirevole» 
Lo scontro

Groenlandia, gli Usa non tornano indietro «Vogliamo il controllo»

Copenaghen e Nuuk non si piegano E ora i Paesi Ue mandano i militari 