I cantieri di Abbanoa rivoluzionano la raccolta porta a porta 

Novità per i residenti di varie strade di Sestu. Ci sono molti cantieri per lavori di Abbanoa, e per questo la raccolta differenziata subirà qualche cambiamento. Gli abitanti delle strade interessate non potranno lasciare il mastello sotto casa se c’è un cantiere, e dovranno invece metterlo al di fuori dall’area transennata, preferibilmente vicino agli incroci.

Ecco l’elenco delle vie interessate: via San Gemiliano, viale Cimitero, via Bellini, via Bach, via Beethoven, via Mozart, via Caboni, via Lazio, via Tripoli; via Torino, via Genova, via Turati, via Einstein, via IV Novembre, via Della Resistenza, via Sassari, via Montesanto, via Brodolini.

Ci saranno anche modifiche al traffico con divieti di transito o di sosta, mentre le ditte incaricate da Abbanoa cercheranno di finire i lavori quanto prima.

Il Comune precisa che verranno comunque garantiti i passaggi pedonali con dei percorsi preferenziali. La situazione durerà fino al termine dei lavori, con date diverse a seconda delle strade. Oggi ci sarà anche un’interruzione dell’erogazione idrica tra via Scipione e via Monserrato, dalle 10 alle 18, per il collegamento delle nuove condotte.

