I cani che salvano vite umane 

Hanno messo in mostra le loro capacità nelle operazioni di salvataggio. Una dimostrazione apprezzata dai tanti spettatori, soprattutto dai bambini presenti al Poetto. Grandi protagonisti i cani della Federazione italiana salvataggio acquatico (Fisa) che ha portato in spiaggia le proprie unità cinofile da salvataggio per una dimostrazione dedicata ai più piccoli.

I partecipanti hanno assistito a simulazioni di recupero in mare, di una o più persone contemporaneamente, osservando il lavoro svolto in perfetta sintonia dai cani e dai loro conduttori. Gli istruttori hanno illustrato le attrezzature utilizzate, spiegato le principali tecniche di intervento e fornito consigli su come relazionarsi correttamente con un cane, promuovendo comportamenti rispettosi e sicuri. Erano presenti Mariella con Zak, Francesca con Zeus, Debora con Rio e Pier Paolo con Adel. La mattinata si è conclusa con una nuotata insieme e con un momento di gioco e di interazione con i cani. (e. m.)

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