«Hotspot migranti, non paghi la comunità» 

Il caso del Cpa e dell’hotspot di Monastir arriva al tavolo delle istituzioni regionali e nazionali. Lunedì sera il Consiglio comunale ha lasciato l’aula di via Progresso per incontrare a Cagliari la prefetta Paola Dessì, i rappresentanti della Regione, della Città metropolitana, del Governo e i vertici provinciali delle forze dell’ordine. Obiettivo dell’incontro, richiesto da tutti i gruppi consiliari, era chiedere risposte sulle ricadute della presenza delle due strutture. «Il Cpa e l’hotspot svolgono una funzione di interesse nazionale e non possono scaricare il loro peso solo su una piccola comunità. Negare ciò che i cittadini vivono ogni giorno sarebbe il vero atto di irresponsabilità. La paura e la percezione di insicurezza esistono, le segnalazioni aumentano, i cittadini cambiano le abitudini, evitando alcune zone, e chiedono maggiore presenza delle forze dell’ordine», dice la sindaca Paola Ugas.

Il Consiglio al tavolo

Le richieste sono state chiare: risposte concrete su sicurezza, decoro urbano, manutenzione del territorio, gestione dei servizi e delle ricadute economiche su imprese e lavoratori. Durante l’incontro è stata anche ribadita la necessità di riconoscere formalmente al Comune una funzione di interesse nazionale per poter accedere alle risorse necessarie ad affrontare i maggiori costi legati alla sicurezza, servizi e all’impatto sociale ed economico delle strutture. «Il rischio è che la paura diventi rabbia, esasperazione e tensione sociale. Nessuno di noi vuole arrivare a quel punto, ed è per questo che oggi chiediamo allo Stato di esserci. Monastir non può essere lasciata sola», prosegue la prima cittadina. Le autorità presenti hanno assunto impegni precisi: l’istituzione di una fermata Arst dedicata, più supporto nella gestione dei trattamenti sanitari obbligatori, percorsi di formazione per il personale comunale e l’avvio di progetti di mediazione culturale e linguistica.

Il documento unitario

«Siamo al fianco della sindaca e della maggioranza in questo percorso. Siamo soddisfatti, per la prima volta è stato presentato un documento unitario che rappresentasse tutti i gruppi consiliari e il prefetto ha mostrato grande attenzione. Ora auspichiamo che gli impegni presi vengano rispettati», dichiara Alessio Marotto, capogruppo di Monastir è Adesso. Per il gruppo Monastir Bene Comune servono interventi concreti su sicurezza e controlli. «Questo incontro è un primo passo che ha smosso le acque. Dobbiamo remare nella stessa direzione: serve più sicurezza, maggiore presidio sul territorio e ispezioni all’interno delle strutture», dichiara Romano Schirru.

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