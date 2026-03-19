«Ho ucciso due donne per paura e disprezzo» 

FIRENZE. È un racconto lungo quasi cinque ore quello fatto davanti alla Corte di assise dalla guardia giurata Vasile Frumuzache, imputato di due femminicidi di due donne, rispondendo alle domande del difensore, delle parti civili e del pm Luca Tescaroli. «Ho ucciso Maria Denisa per paura, invece Ana Maria per disprezzo», ha detto nell'aula di Santa Verdiana.

Frumuzache è accusato di aver ucciso Ana Maria Andrei, 27 anni, a Montecatini Terme (Pistoia) nell'agosto 2024 e Maria Denisa Paun, a Prato nel maggio 2025. I corpi delle due donne, date per scomparse, furono trovati a distanza di molto tempo, smembrati e occultati in un terreno. L'assassino e le vittime sono tutti originari della Romania. L’uomo, sposato e con figli, ha ammesso di aver cercato esperienze sessuali a pagamento. A suo dire, avrebbe ucciso Andrei per averlo rifiutato dopo aver saputo che era romeno; e Paun perché dopo un rapporto lo avrebbe minacciato di rivelare tutto alla moglie se non le avesse dato 10mila euro.

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