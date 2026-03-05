VaiOnline
Formula 1.
06 marzo 2026 alle 00:10

Hamilton vuole crederci: «L’obiettivo è vincere» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Riscattarsi dopo un 2025 deludente e tornare a vincere con la Ferrari in una stagione che segna il suo ventesimo Mondiale. Obbiettiivi e speranze targati Lewis Hamilton, in vista del via del campionato della rivoluzione tecnica che sta per partire a Melbourne in Australia. Nella prima conferenza Fia della stagione, alle porte del weekend di gara all'Albert Park, il sette volte campione del mondo suona la carica per il Cavallino Rampante forte dei buoni riscontri nei test invernali in un campionato che vedrà le monoposto più leggere, più elettriche e prive dell'effetto suolo. Al suo secondo anno a Maranello Hamilton è apparso molto ottimista a poche ore dall'accensione dei motori, domani nelle prime prove libere del 2026 sul circuito australiano: «L'obiettivo è vincere, dovremo sfruttare al massimo ogni opportunità. La Mercedes è sembrata veloce, la Red Bull non ha espresso tutto il suo potenziale, ma io so di avere un grande gruppo alle spalle». Hamilton ricorda che nel 2025 nero - il più nero della sua carriera - «avevo dimenticato chi ero, ma ora quel Lewis non esiste più». Così torna sulla sua ventesima stagione in Formula 1 con rinnovate ambizioni: «In un certo senso mi sento più giovane che mai, molto fresco. È tutta una questione mentale, fisicamente mi sento benissimo». Nella notte sono iniziate le prove libere (la seconda sessione era in programma alle 6). Stanotte stessi orari (2.30 “libere”, 6 qualifiche), domani all’alba italiana (ore 5 su Sky Sport) il G. P. d’Australia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Iran.

Meloni: «Non siamo in guerra e non ci entreremo»

Il ministro Crosetto: l’azione Usa fuori dal diritto internazionale. L’odissea dei croceristi sardi 
La tragedia

«Uniti fino all’ultimo, se ne sono andati insieme»

Luciano Pinna, ex muratore, era uno dei fondatori del Bocciofilo 
V. P.
Il cordoglio.

Il dolore di tutta la comunità

Serafino Corrias
L’emergenza

Minaccia di morte il rivale con il machete

La lite dopo un gioco tra amici a Decimomannu: un 17enne denunciato dai carabinieri 
Matteo Vercelli
il rapporto

Fine mese, un incubo per una famiglia su tre

Nell’Isola la povertà pesa il doppio rispetto alla media del resto d’Italia 
Umberto Zedda
L’audizione dei comitati sulla Pratobello24 non spegne le polemiche. Ed esplode un nuovo caso a Escalaplano

Energia, attivisti contro il piano di “accelerazione”

Il giorno dopo l’ok, subito un progetto «Rischio polveri sottili dall’eolico» 
Lorenzo Piras
Giustizia

Referendum sul filo, la premier in campo: «Andate a votare»

Meloni in azione per sostenere il Sì: «Magistratura senza più correnti» 