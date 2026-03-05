Hamilton vuole crederci: «L’obiettivo è vincere» 

Riscattarsi dopo un 2025 deludente e tornare a vincere con la Ferrari in una stagione che segna il suo ventesimo Mondiale. Obbiettiivi e speranze targati Lewis Hamilton, in vista del via del campionato della rivoluzione tecnica che sta per partire a Melbourne in Australia. Nella prima conferenza Fia della stagione, alle porte del weekend di gara all'Albert Park, il sette volte campione del mondo suona la carica per il Cavallino Rampante forte dei buoni riscontri nei test invernali in un campionato che vedrà le monoposto più leggere, più elettriche e prive dell'effetto suolo. Al suo secondo anno a Maranello Hamilton è apparso molto ottimista a poche ore dall'accensione dei motori, domani nelle prime prove libere del 2026 sul circuito australiano: «L'obiettivo è vincere, dovremo sfruttare al massimo ogni opportunità. La Mercedes è sembrata veloce, la Red Bull non ha espresso tutto il suo potenziale, ma io so di avere un grande gruppo alle spalle». Hamilton ricorda che nel 2025 nero - il più nero della sua carriera - «avevo dimenticato chi ero, ma ora quel Lewis non esiste più». Così torna sulla sua ventesima stagione in Formula 1 con rinnovate ambizioni: «In un certo senso mi sento più giovane che mai, molto fresco. È tutta una questione mentale, fisicamente mi sento benissimo». Nella notte sono iniziate le prove libere (la seconda sessione era in programma alle 6). Stanotte stessi orari (2.30 “libere”, 6 qualifiche), domani all’alba italiana (ore 5 su Sky Sport) il G. P. d’Australia.

