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Formula 1.
15 giugno 2026 alle 01:29

Hamilton rompe il digiuno 

A Barcellona prima vittoria per Lewis sulla Ferrari: un sogno 

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Barcellona. La prima volta di Lewis Hamilton con la Ferrari, la prima volta della Rossa sul circuito di Montmelò dopo tredici anni, la prima volta della scuderia di Maranello sul gradino più alto del podio dopo quasi due anni e 34 gran premi. In Spagna l'inglese della Ferrari batte la Mercedes di George Russell, terza la McLaren di Lando Norris. L’altra Mercedes, quella del leader mondiale Kimi Antonelli è costretta al ritiro a tre giri dalla fine, dopo che il bolognese aveva anche sorpassato il compagno di squadra ed era in quel momento secondo. L’italiano resta leader con 156 punti, +41 su Hamilton e +50 su Russell. Costretto al ritiro anche Charles Leclerc. «Grazie a tutti», dice il britannico della Ferrari rivolgendosi al team. «Mi avete aiutato tantissimo a realizzare questo sogno, non so come ringraziarvi. Ai fan, grazie per avermi ricordato chi sono. Non ce l'avrei fatta senza di voi».

Vittoria di squadra

A Barcellona, dove il britannico aveva già vinto sei volte in carriera, si aggiudica la settima e sale a 106 gran premi conquistati in Formula 1. Un successo figlio del lavoro di tutta la squadrta del Cavallino che in Catalogna ha portato un pacchetto di modifiche che hanno reso la Rossa finalmente competitiva, soprattutto rispetto alle Mercedes. «Bravo Lewis per la tua prima, grande vittoria con Ferrari: un momento emozionante e un risultato molto importante, che appartiene a tutta la squadra e a tutti i nostri tifosi», dice John Elkann, presidente della Ferrari.

La gara

Sabato, nelle qualifiche, Hamilton aveva strappato un ottimo secondo posto in griglia tra le due Mercedes di Russell, in pole, e Antonelli. Ieri, un pizzico di fortuna lo ha aiutato, quando a due terzi di gara un guasto alla Aston Martin di Fernando Alonso ha portato all'intervento della virtual safety car. L'inglese era in testa davanti alle Mercedes e ha potuto fermarsi per il terzo pit stop previsto dalla strategia Ferrari e mantenere così il comando. Con pneumatici leggermente più freschi di Russell e Antonelli, Hamilton ha aumentato il suo vantaggio.

Delusione Leclerc

Per l’altro ferrarista, il weekend in Catalogna è cominciato male (in qualifica è andato a sbattere contro le barriere) ed è finito peggio: con un ritiro. «Sono deluso, ma bisogna resettare e ripartire dall'Austria», ha detto il monegasco, consolato in parte da Frederic Vasseur, secondo il quale quanto avvenuto a Barcellona «non è stata colpa sua, ma un problema di affidabilità. La cosa positiva è che aveva un ottimo passo», ha aggiunto. Il team principal ha poi sottolineato la «giornata fantastica per Hamilton e per tutto il team. Stiamo spingendo molto e questo è il modo giusto per ripagare la squadra».

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