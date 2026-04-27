Guidi da Ibiza a Golfo Aranci 

La seconda tappa della World Cup di nuoto in acque libere, a Ibiza, ha regalato a Greg Paltrinieri la gioia del secondo posto nella 3 km knockout (1500-1000- 500) e a Marcello Guidi il rimpianto per il podio sfumato per 2”9 nella 10 chilometri. Il cagliaritano di Rari Nantes e Polizia, preceduto dal connazionale Andrea Filadelli, attende adesso la gara di casa per rifarsi. Venerdì e sabato si disputa a Golfo Aranci la terza delle quattro tappe e, per un accordo tra le federazioni natatorie di Spagna e Italia, i partecipanti sono sbarcati ieri in Gallura con un volo charter. Oltre a Guidi, c’è l’altro cagliaritano Fabio Dalu (Esercito-Esperia). Giovedì la presentazione, venerdì nel due 10 km maschile e femminile.

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