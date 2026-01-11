Guida sempre la medilav 

La Medilav resta regina dell’Over nonostante debba giocare stasera il posticipo della tredicesima giornata ontro Gli Incisivi: la vicecapolista De Amicis infatti pareggia 1-1 con la Neri Antiquariato/Barracca Manna (in gol Tosi e Ammirevole) e insegue a un punto. Posticipata anche la sfida tra Muppet (ora terza) e Kaproni.

Corre l’Aiace, che aggancia il quarto posto: la rimonta sullo Sporting Diddo’s (a segno con Pitzalis) è siglata dalla doppietta di Pisanu e dal gol di Lussu. Paulis, Angius e Perra consegnano invece al Settimo 1967 il successo per 3-1 sul Bar Dessì (secondo stagionale), avvicinato dalla Jupiter che torna alla vittoria dopo oltre due mesi (3-0 sulla Toti Lounge Bar) grazie a Siddi, Russotti e Ibba.

La prima di ritorno dei Master vede ancora in testa la Stella Rossa Villacidro (nonostante la sospensione della partita contro la Fedele Lecis). Non si è disputata la sfida tra Santiago e 4 Mori Samassi mentre è stata rinvita la gara tra Atletico Uta 1984 e Muppet. Il Deximu ne approfitta per accorciare grazie al 2-0 nell’anticipo di venerdì sul Flamengo firmato da Caria e Pitzeri. Si conferma al quinto posto il Kalagonis, che raggiunge quota 22 punti con il 2-1 alla Jasp Mercato San Benedetto (in gol Corongiu e Corona). Ha riposato la Thermomax.

Testa a testa

Prima di ritorno anche per gli Ultra, guidati dalla detentrice del titolo Fly Divani Monserrato che supera di misura i Colonial Fruits ma non allunga sulla Pgs Audax Frutti d’Oro, che ne fa sei ai Teddy Boys (doppiette di Lampis e Leschio e gol di Sanna più un’autorete). Aggancia il quarto posto il Brancaleone (2-1 sul Calasetta), termina a reti bianche tra Nivea Karalis e Albedo. Successo rocambolesco, il secondo di fila (4-3 sulla Horsham/La Fenice), per il Cagliari 2020, che raggiunge la Libertas Barumini sconfitta di misura dalla Cra RS Mediterranea/Ulisse. Mercoledì il posticipo Zuddas Gomme G&G Market-Amatori Elmas 2024.

Solo due gare nel quarto turno di ritorno dei Senior. La capolista De Amicis cala il poker sull’Accademia Sulcitana e tocca quota 32, mentre il Cra Regione Sardegna regola l’El Carnicero (2-0). In posticipo stasera I Love Pizza Monserrato-Polisportiva Orrolese, mentre Serbariu-Deximu e Maracalagonis-Gli Incisivi si disputeranno il 19 gennaio.

