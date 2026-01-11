VaiOnline
Caam.
12 gennaio 2026 alle 00:13

Guida sempre la medilav 

La capolista dell’Over resta in vetta anche senza giocare 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La Medilav resta regina dell’Over nonostante debba giocare stasera il posticipo della tredicesima giornata ontro Gli Incisivi: la vicecapolista De Amicis infatti pareggia 1-1 con la Neri Antiquariato/Barracca Manna (in gol Tosi e Ammirevole) e insegue a un punto. Posticipata anche la sfida tra Muppet (ora terza) e Kaproni.

Corre l’Aiace, che aggancia il quarto posto: la rimonta sullo Sporting Diddo’s (a segno con Pitzalis) è siglata dalla doppietta di Pisanu e dal gol di Lussu. Paulis, Angius e Perra consegnano invece al Settimo 1967 il successo per 3-1 sul Bar Dessì (secondo stagionale), avvicinato dalla Jupiter che torna alla vittoria dopo oltre due mesi (3-0 sulla Toti Lounge Bar) grazie a Siddi, Russotti e Ibba.

La prima di ritorno dei Master vede ancora in testa la Stella Rossa Villacidro (nonostante la sospensione della partita contro la Fedele Lecis). Non si è disputata la sfida tra Santiago e 4 Mori Samassi mentre è stata rinvita la gara tra Atletico Uta 1984 e Muppet. Il Deximu ne approfitta per accorciare grazie al 2-0 nell’anticipo di venerdì sul Flamengo firmato da Caria e Pitzeri. Si conferma al quinto posto il Kalagonis, che raggiunge quota 22 punti con il 2-1 alla Jasp Mercato San Benedetto (in gol Corongiu e Corona). Ha riposato la Thermomax.

Testa a testa

Prima di ritorno anche per gli Ultra, guidati dalla detentrice del titolo Fly Divani Monserrato che supera di misura i Colonial Fruits ma non allunga sulla Pgs Audax Frutti d’Oro, che ne fa sei ai Teddy Boys (doppiette di Lampis e Leschio e gol di Sanna più un’autorete). Aggancia il quarto posto il Brancaleone (2-1 sul Calasetta), termina a reti bianche tra Nivea Karalis e Albedo. Successo rocambolesco, il secondo di fila (4-3 sulla Horsham/La Fenice), per il Cagliari 2020, che raggiunge la Libertas Barumini sconfitta di misura dalla Cra RS Mediterranea/Ulisse. Mercoledì il posticipo Zuddas Gomme G&G Market-Amatori Elmas 2024.

Solo due gare nel quarto turno di ritorno dei Senior. La capolista De Amicis cala il poker sull’Accademia Sulcitana e tocca quota 32, mentre il Cra Regione Sardegna regola l’El Carnicero (2-0). In posticipo stasera I Love Pizza Monserrato-Polisportiva Orrolese, mentre Serbariu-Deximu e Maracalagonis-Gli Incisivi si disputeranno il 19 gennaio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

Sardegna indietro: redditi sotto del 15%

Ricchezza pro capite annua a 19.604 euro, nel resto del Paese si superano i 22mila 
Al. Car.
regione

Finanziaria 2026, il Consiglio sgomita: «È già tutto deciso»

I partiti: gli interventi nella manovra determinati a tavolino dalla Giunta 
Maltempo

Weekend bianco, un’invasione

Turisti a frotte a Fonni e Desulo, le strutture ricettive fanno il pienone 
Gianfranco Locci
Il caso.

Traghetti dirottati, è polemica

Mariangela Pala
Sestu.

Il vento abbatte un albero speciale

Giovanni Lorenzo Porrà
La storia

«La mia medicina? Il grande amore per la vita»

Alessandro Cappato: vedo l’infinito in ciò che può apparire piccolo, bisogna saper dare un senso a ogni cosa 
Massimiliano Rais
Roma

Brutale aggressione, 57enne grave

Stazione Termini: un funzionario statale massacrato di botte da un gruppo di giovani 