Guasto al treno, diluvio sui pendolari 

Un guasto improvviso, il treno si blocca e i passeggeri restano a terra. Come se non bastasse proprio in quel momento nella zona di Paulilatino si è scatenato un violento acquazzone e per circa venti passeggeri diretti a Cagliari ieri è stato un pomeriggio da dimenticare. Il treno 4937, partito da Macomer alle 16.32, secondo quanto riferito ha avuto un guasto poco dopo le 17 e tutte le persone a bordo hanno dovuto aspettare per un’ora l’arrivo di un pullman sostitutivo, sotto una pensilina mentre tutt’intorno infuriava un temporale.

«È assolutamente inaccettabile e incomprensibile quanto accaduto ieri pomeriggio ai passeggeri del treno Macomer-Cagliari, costretti a scendere sotto un diluvio» denuncia la segretaria generale della Fit Cisl, Claudia Camedda. «Da quanto abbiamo appreso i passeggeri sono rimasti sotto una pensilina, in balia di pioggia e vento, fino alle 18, quando è arrivato un bus sostitutivo. Una situazione inaccettabile, crediamo che la Regione debba chiedere spiegazioni a Trenitalia». ( v. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA