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Lanusei.
01 luglio 2026 alle 00:33

Guardie turistiche aperte a Bari Sardo e Tortolì 

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Al via in Ogliastra l'assistenza sanitaria primaria destinata ai turisti. A partire da oggi saranno attive le sedi di Tortolì e Bari Sardo. L'apertura garantirà il servizio nelle località a maggiore afflusso turistico, restando comunque a disposizione di tutti i vacanzieri che soggiornano in Ogliastra durante il periodo estivo.

A Tortolì in via Monsignor Virgilio servizio attivo dal 1 luglio al 30 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.30, e la sera dalle 15.30 alle 19.30. Anche a Bari Sardo si parte mercoledì 1 luglio , in località "Sa Marina" (Torre di Barì), dove dal lunedì al venerdì il servizio sarà assicurato con orario 09-12 e 16-19. L'Asl Ogliastra precisa che i medici di medicina generale prestano la propria attività anche in favore dei cittadini che, trovandosi occasionalmente al di fuori della aggregazione funzionale territoriale di riferimento, ricorrano ad essi. Tale attività è prestata altresì dai medici in attività oraria per cittadini di aree distrettuali diverse da quella di riferimento. Pertanto in altre località turistiche, quali Santa Maria Navarrese e Tertenia, il turista potrà rivolgersi ai medici di medicina generale in attività. Tutti i non residenti dovranno partecipare alla spesa per l'accesso alle prestazioni secondo il tipo di intervento e in base al tariffario indicato dalla Regione.

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