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La visita.
16 luglio 2026 alle 00:37

Guardia Costiera, il nuovo comandante in Comune 

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È arrivato in città domenica il nuovo comandante della Capitaneria di porto di Cagliari, il capitano di vascello Paolo Marzio. Insieme a Giovanni Stella, dal quale prenderà ufficialmente il posto domani, ieri mattina ha incontrato il sindaco Massimo Zedda in Municipio. Il primo cittadino ne ha approfittato per ringraziare il contrammiraglio Stella per il servizio prestato e dare inoltre il benvenuto a Marzio. Nel corso della visita, oltre a sottolineare l’importanza del legame tra l’amministrazione comunale e la Capitaneria di porto, sono stati trattati temi di interesse comune e sono state gettate le basi per una prosecuzione proficua della collaborazione tra le due istituzioni per il bene della città.

Domani, alle 19, è in programma il passaggio di consegne ufficiali tra Giovanni Stella – che lascia l’Isola dopo due anni e tre mesi di servizio per tornare a Roma – e Paolo Marzio. La cerimonia si terrà davanti alla sede della Guardia Costiera in piazza Deffenu: sarà presieduta dal comandante marittimo autonomo ovest, Enrico Pacioni, alla presenza del comandante generale del corpo delle Capitanerie di porto, Sergio Liardo.

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