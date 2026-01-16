Grutta ‘e Janas, via ai lavori nel sito nuragico 

Il sito archeologico di “Grutta ’e Janas”, nei pressi del centro abitato di Baunei, a monte del paese, sarà presto destinatario di un intervento di valorizzazione, in modo che in futuro possa essere aperto al pubblico. Ne ha dato notizia ieri il comune di Baunei nel suo profilo social, specificando che “Sono stati affidati i lavori per complessivi euro 70.567 ad una ditta avente tutte le autorizzazioni e competenze per operare nei siti archeologici”.

Il sito archeologico di Grutta ’e Janas, oggetto nel 2005 di una campagna di scavi diretta dall’archeologa Maria Ausilia Fadda, affascina da sempre i baunesi per il suo pavimento stalagmitico, decorato con un motivo molto articolato e di incerta interpretazione. Si tratta di una raffigurazione costituita in totale da 18 canalette che si diramano da una conca principale profonda alcuni centimetri, per congiungersi a varie coppelle terminali disposte senza apparente criterio. «Stiamo studiando la possibilità – rimarcano in Comune - che, in armonia con l’autorità di sovrintendenza archeologica e l’istituzione scolastica, durante i lavori si possano coinvolgere gli alunni delle nostre scuole, per far respirare l’aria di un cantiere archeologico alle giovani generazioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA