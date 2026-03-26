Grossi alberi abbattuti e pali pericolanti a causa del forte vento 

Il maestrale forte era stato ampiamente previsto. E ieri ha soffiato senza tregua per tutta la giornata creando grossi disagi e anche pericoli per l’incolumità pubblica. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco di Oristano, chiamati a un super lavoro per alberi crollati, pali pericolanti, tettoie e coperture divelte e linee elettriche fuori uso.

Dalla prima mattina sono state numerose le segnalazioni, a Oristano una palma è precipitata al suolo in via Cairoli: da un giardino privato è finita sulla strada, fortunatamente non ci sono stati feriti. Un’altra pericolante è stata segnalata in via Della Conciliazione. Gli operai comunali inoltre hanno messo a terra le reti dei vari cantieri per evitare che potessero creare pericoli ai passanti.

Disagi anche a Santa Giusta dove un pino è crollato a causa del forte vento. Si tratta di una delle piante che era stata messa a dimora alla fine degli anni Sessanta quando era stata sistemata la piazza della Basilica. Ieri è caduta sotto il maestrale che ha messo a dura prova anche altri due alberi del piazzale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per verificare la stabilità e mettere in sicurezza la zona. I vigili urbani hanno chiuso la strada, il traffico in entrata e uscita dal paese verso Cagliari è stato deviato. In serata disagi anche sulla Statale 388 verso Simaxis dove un altro albero è finito sulla carreggiata, disagi alla circolazione ma nessun ferito. ( v. p. )

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