Greco vuole una Torres gagliarda 

Ancora con la rosa accorciata dagli infortuni, ma ancora con lo spirito per provare a competere con le squadre da playoff. La Torres si appresta a ospitare il Guidonia Montecelio domani alle 14.30 nel confortevole “Vanni Sanna” dove ha raccolto finora 13 punti sui 15 a disposizione e anche sui 15 punti totali ottenuti, che la posizionano ad una sola lunghezza dal terzetto che occupa le posizioni dalla quinta alla settima. Tra queste c'è appunto il Guidonia Montecelio che l'allenatore Alfonso Greco definisce così: «Ha una rosa che è tra le quattro-cinque più forti del campionato con tanti giocatori di valore, come Giannotti. Dobbiamo essere pronti a fare una partita gagliarda sotto il profilo atletico e a sfruttare meglio le occasioni che riusciamo a creare».

Assenze e dubbi

«Non è un periodo fortunato per gli infortuni, ma sono sicuro che ci scenderà in campo darà tutto come impegno e determinazione». Sicuramente in infermeria le punte Scotto e Sorrentino, i centrocampisti offensivi Pennington e Lunghi e il difensore esterno Nunziatini. Da verificare le condizioni dell'esterno Liviero che ha saltato la trasferta di Reggio Emilia, e di qualche altro rossoblù. Un organico ridotto ai minimi termini dove le novità possibili rispetto alla partita contro la Reggiana sono poche, se non quella di un utilizzo dal primo minuto di Carboni in appoggio agli attaccanti Di Stefano e Bunino, e il ritorno di Kebbeh da titolare o la scelta di Zanandrea al posto di Scaringi. Per riempire la panchina saranno necessari i giovani della Primavera.

L'avversaria

Il Guidonia Montecelio come i rossoblù ha raccolto quasi tutti i punti in casa: 14 sui 18 a disposizione, mentre in trasferta soltanto due pareggi, per 1-1, a Latina e Pescara. Formazione quindi che lontano da casa incute meno timore. Attenzione però, ha sempre segnato almeno una rete, peraltro con ottima distribuzione delle responsabilità offensive che coinvolgono anche difensori e centrocampisti, visto che il migliore marcatore è Vertainen con solo 3 gol e sono andati a bersaglio già otto compagni di squadra.L'anno scorso al “Vanni Sanna” vittoria della Torres per 2-1 con reti di Sorrentino e Mastinu. Una curiosità: il tecnico è Ciro Ginestra, detto “il Cobra”, che nel campionato 1998/99 ha giocato insieme a Greco nella Spal.

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