Gravissima dopo lo schianto in bici 

«Ho visto quando è arrivata sulla bici nella curva in discesa, è andata dritta contro il marciapiede e poi è volata contro il muro»: è ancora sotto shock il testimone del pauroso incidente avvenuto ieri pomeriggio a Olbia, in via Mantova, poco lontano dal comando della Polizia locale. La vittima è una ragazza di 19 anni che vive poco lontano. La giovane stava scendendo con la sua bicicletta nella via, con una forte pendenza, che porta verso l’edificio comunale e per ragioni ancora da accertare è letteralmente volata, finendo contro la parete di una abitazione dopo avere saltato un muretto di recinzione. Uno schianto pauroso al quale ha assistito una persona che si trovava nei pressi di via Mantova. La ragazza è stata soccorsa dai residenti e immediatamente è stato dato l’allarme al 118. Il personale medico intervenuto nel quartiere di Poltu Quadu ha capito subito che la situazione imponeva un trasferimento immediato in ospedale, le condizioni della ragazza durante la primissima fase dei soccorsi sono apparse gravissime.

Condizioni gravissime

L’impatto è stato violento e il personale medico ha rilevato un grave trauma cranico, l’intervento è stato classificato come Codice rosso. La giovanissima vittima dell’incidente è stata trasportata in Pronto soccorso e affidata agli specialisti del Giovanni Paolo II. Le condizioni della paziente sono state valutate come gravissime e i medici, almeno sino alle 19, non hanno ritenuto che vi fosse la possibilità del trasporto nell’ospedale civile di Sassari per un delicatissimo intervento neurochirurgico ritenuto indispensabile. In serata i medici stavano valutando i presupposti per il trasferimento a Sassari. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dal personale della Polizia locale di Olbia.

Freni guasti?

Gli agenti, coordinati dal comandante Giovanni Mannoni, hanno rilevato subito che nessuna altra persona ha avuto un ruolo nell’episodio di via Mantova. Esclusi anche un problema del manto stradale (buche o avvallamenti) o la presenza improvvisa di un ostacolo sulla carreggiata. L’ipotesi al vaglio della Polizia locale è un guasto del sistema frenante della bicicletta.

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