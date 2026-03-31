Grave un pensionato ferito in un incidente 

Un 64enne di Gonnoscodina, Daniele Atzei, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Brotzu di Cagliari dopo un grave incidente accaduto ieri lungo l’ex Statale 131, alla rotatoria per San Gavino, in territorio di Sardara.

Secondo una prima ricostruzione l’impatto, avvenuto per cause in corso di accertamento, ha coinvolto la Mercedes Classe A condotta dal pensionato Marino Pusceddu, 74 anni di Sardara, e una Volkswagen Polo a bordo della quale viaggiavano Atzei e la moglie, Maaria Gesuina Usula di Assemini. Le conseguenze sono apparse subito serie, rendendo necessario l'intervento dei soccorsi. Il conducente della Polo è stato trasportato con l’elisoccorso, in codice rosso, all’ospedale “Brotzu” di Cagliari, dov’è ricoverato con prognosi riservata. La passeggera che viaggiava nella Polo, così come l'uomo alla guida della Mercedes, sono stati trasferiti con codice giallo in altri ospedali.

Oltre che i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell’incidente, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri per la messa in sicurezza dell'area e la polizia locale di Sardara per la gestione della viabilità. I mezzi coinvolti sono stati recuperati dal servizio di soccorso stradale.

L’intervento fa parte delle attività di controllo della circolazione stradale e di pronto intervento svolte dai carabinieri nelle principali arterie della provincia, per garantire la sicurezza e anche l’assistenza in caso di emergenza.

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