Grave infortunio a Rodrygo Real e Brasile senza bomber 

La Coppa del Mondo 2026, in programma dall’11 giugno fra Canada, Stati Uniti e Messico, perde uno dei sicuri protagonisti. L’attaccante del Brasile e del Real Madrid, Rodrygo, nel corso della partita di campionato spagnolo contro il getafe, ha riportato un grave infortunio al ginocchio che lo terrà lontano dai campi almeno per sei, otto mesi. Nonostante sia rimasto in campo fino al fischio finale, nelle ore successive al match gli accertamenti medici hanno confermato le ipotesi peggiori: rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale del ginocchio destro. In un istante, il super team dei Blancos perde uno dei suoi elementi più rappresentativi e la nazionale verdeoro, che si affaccia al Mondiale americano con importanti ambizioni, vede dimezzare il suo potenziale offensivo.

Il fantasista brasiliano era appena rientrato dopo uno stop di un mese, ma il nuovo infortunio lo costringerà a un’operazione chirurgica delicata e anche a una lunghissima riabilitazione. Ieri sera il comunicato del Real Madrid, con i dettagli dell’infortunio: nelle immagini, Rodrygo riceve un pallone sulla corsia sinistra, cerca di partire in velocità ma si accascia a terra. Arbeloa lo perde almeno fino alla fine della stagione, col Real che dovrà fare a meno di lui nella rincorsa al Barcellona e in Champions, Ancelotti e il Brasile non lo vedranno, perché l’anno solare del classe 2001 è ufficialmente concluso.

RIPRODUZIONE RISERVATA