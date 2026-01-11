VaiOnline
Mandas
12 gennaio 2026 alle 00:16

Grande festa per la nonnina 

Mandas si conferma il paese della longevità. Ha compiuto la bellezza di 102 anni Lidia Tocco, nata a Nurri il 10 gennaio 1924 da Battista Tocco e Maria Pisano. Nel 1947 ha sposato il ferroviere Antonio Caocci, dalla loro unione sono arrivati quattro figli: Ebio nato a Nurri, Mariuccia a Nurallao, Rossana e Marco, nati entrambi a Mandas.

La famiglia è arrivata a Mandas il 16 giugno 1955, nel primo periodo i coniugi Caocci hanno vissuto nella casa delle Ferrovie all’interno della stazione, poi hanno acquistato casa in via Amsicora. «Ho avuto il piacere di fare gli auguri alla nostra capo-centenaria e con lei alla figlia Rossana, al genero Marcello e al nipote Filippo che dopo l’imminente laurea in Medicina speriamo scelga di esercitare a Mandas», ha detto il sindaco Umberto Oppus. (sev. sir.)

