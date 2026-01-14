Graduatorie definitive per i progetti Lavoras: 39 assunzioni 

Sono state pubblicate le graduatorie definitive dei cantieri comunali Lavoras. I bandi in questione riguardavano l’assunzione a tempo determinato di 39 figure professionali tra manutentori del verde pubblico, operai edili, mastri muratori, idraulici, elettricisti, giardinieri, impiegati amministrativi, periti agrari e geometri.

La speranza (particolarmente ambita di questi tempi) di poter essere assunti anche solo per qualche mese di lavoro è stata inseguita da 278 disoccupati. Si tratta sicuramente di una boccata d’ossigeno che va a tamponare l’emergenza occupazionale che attanaglia il territorio e che ne rappresenta uno tra i più gravi problemi sociali. Proprio per questi motivi, vista l’enorme discrepanza tra domanda e offerta, i metodi di selezione devono necessariamente rispettare alcuni parametri tali da garantire l’alternanza tra i candidati. Tra questi vengono presi in considerazione, attraverso uno specifico punteggio, anzianità di iscrizione alle liste di disoccupazione, situazione economica e familiare, nonché l’eventualità di aver lavorato, negli ultimi due anni, anche solo per tre mesi, in precedenti cantieri comunali: questo comporta una drastica riduzione del punteggio in graduatoria.

RIPRODUZIONE RISERVATA