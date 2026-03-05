Goggia ci ritenta in discesa 

VAL DI FASSA. Torna la Coppa del Mondo femminile di sci. Oggi e domani in Val di Fassa sono in programma due discese libere, seguite domenica da un superG. Tra le azzurre, Sofia Goggia, vincitrice a Soldeu e in superG e bronzo olimpico in discesa, è la più attesa. La bergamasca è in corsa per la coppa di discesa e di superG e ieri, nella seconda prova cronometrata, con l’austriaca Nina Ortlieb su tutte, ha chiuso ottava. Molto bene in entrambe le discese di prova sia Nadia Delago (quinta e terza), sia Laura Pirovano (sesta e quarta), che da oggi andranno a caccia del primo podio in carriera proprio sulle nevi di casa. Oggi la discesa alle 11.30: la tedesca Emma Aicher parte con il numero 1, Goggia con il 3, Pirovano con il 5 e Delgo con il numero 8.

