VaiOnline
Sci.
06 marzo 2026 alle 00:10

Goggia ci ritenta in discesa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

VAL DI FASSA. Torna la Coppa del Mondo femminile di sci. Oggi e domani in Val di Fassa sono in programma due discese libere, seguite domenica da un superG. Tra le azzurre, Sofia Goggia, vincitrice a Soldeu e in superG e bronzo olimpico in discesa, è la più attesa. La bergamasca è in corsa per la coppa di discesa e di superG e ieri, nella seconda prova cronometrata, con l’austriaca Nina Ortlieb su tutte, ha chiuso ottava. Molto bene in entrambe le discese di prova sia Nadia Delago (quinta e terza), sia Laura Pirovano (sesta e quarta), che da oggi andranno a caccia del primo podio in carriera proprio sulle nevi di casa. Oggi la discesa alle 11.30: la tedesca Emma Aicher parte con il numero 1, Goggia con il 3, Pirovano con il 5 e Delgo con il numero 8.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Iran.

Meloni: «Non siamo in guerra e non ci entreremo»

Il ministro Crosetto: l’azione Usa fuori dal diritto internazionale. L’odissea dei croceristi sardi 
La tragedia

«Uniti fino all’ultimo, se ne sono andati insieme»

Luciano Pinna, ex muratore, era uno dei fondatori del Bocciofilo 
V. P.
Il cordoglio.

Il dolore di tutta la comunità

Serafino Corrias
L’emergenza

Minaccia di morte il rivale con il machete

La lite dopo un gioco tra amici a Decimomannu: un 17enne denunciato dai carabinieri 
Matteo Vercelli
il rapporto

Fine mese, un incubo per una famiglia su tre

Nell’Isola la povertà pesa il doppio rispetto alla media del resto d’Italia 
Umberto Zedda
L’audizione dei comitati sulla Pratobello24 non spegne le polemiche. Ed esplode un nuovo caso a Escalaplano

Energia, attivisti contro il piano di “accelerazione”

Il giorno dopo l’ok, subito un progetto «Rischio polveri sottili dall’eolico» 
Lorenzo Piras
Giustizia

Referendum sul filo, la premier in campo: «Andate a votare»

Meloni in azione per sostenere il Sì: «Magistratura senza più correnti» 