Global Solo Challenge, premiato Andrea Mura 

A cavallo tra la prima e la seconda edizione della Global Solo Challenge, tra chi il sogno l’ha realizzato e chi lo sta cullando. O, come nel caso di Andrea Mura, entrambe le cose. Il velista cagliaritano è stato tra i protagonisti, a Vigo, della premiazione della prima edizione della regata attorno al mondo (senza assistenza e senza scalo) che è servita anche come presentazione di quella che salperà dalla Galizia nell’autunno 2027. Mura è stato premiato per il primo posto in tempo reale e il terzo nella classifica in tempo compensato, vinta dal francese Philippe Dealmare su Mogwli. Il suo 120 giorni, 2 ore e 44 minuti sarà il tempo da battere nella prossima sfida per le quale le iscrizioni sono già iniziate.

Sei sono le iscrizioni già perfezionate, sedici quelle provvisorie. Altri sperano di partecipare. Come Andrea Mura che spiega perché sceglierebbe il bis in questa regata anziché il sogno Vendée Globve: «Questa la potrei fare con la mia barca, per l’altra dovrei acquistare un Imoca 60, i costi avrebbero uno zero in più. Mi rattrista essere andato a Vigo senza un consenso, senza il patrocinio della mia Regione, che spero sempre possa ripensarci. Il desiderio più grande è portare alta la bandiera dei Quattro mori in tutti i mari del mondo come ho fatto negli ultimi vent’anni sempre con Vento di Sardegna, riattualizzandola di volta in volta, con il suo skipper sempre più vincente che mai. Cosa che sono ancora pronto a fare». Le norme però non lo permettono e questa è la maggiore difficoltà. «Spero di avere presto un incontro per riproporre la sfida. Nell’ultima ho avuto 40 miloni di visulalizzazioni social con il nome Sardegna. Non è poco».

