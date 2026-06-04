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San Gavino.
05 giugno 2026 alle 00:33

Gli studenti in scena al Teatro Massimo di Cagliari 

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Il liceo “Marconi-Lussu” si conferma una scuola di talenti con tantissime eccellenze in campo artistico. Gli studenti di alcune classi hanno partecipato alla rassegna T Challenge 2025-26, organizzata dal Cedac, che si è svolta al Teatro Massimo di Cagliari con la regia dell’attrice Claudia Pupillo e delle professoresse Alessia Atzeni e Serena Saba. Gli studenti hanno messo in scena “Parliamo d’altro”, liberamente ispirato al testo “Parlons d’autres choses” di Léonore Confino. Gli studenti hanno partecipato a una vera e propria festa del teatro e della creatività e si sono confrontati attraverso linguaggi artistici diversi e originali: dal teatro di parola al teatro di figura, fino alle forme più performative e sperimentali.

L’opera ha trasmesso una forte intensità emotiva, l’analisi delle possibili maschere quotidiane, il disagio legato all’incomunicabilità, hanno coinvolto gli spettatori, dimostrando come il teatro scolastico possa essere uno straordinario strumento di crescita. Gli studenti del liceo hanno raggiunto risultati straordinari anche alle finali nazionali dei giochi della matematica. Hanno partecipato gli alunni Ludovica Serra della prima B scientifico, Daniele Serra della quarta B, e Giuseppe Porci della seconda C scientifico, che si è classificato nel gruppo tra i primi trenta in Italia. ( g.pit. )

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