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Dolianova.
23 marzo 2026 alle 00:39

Gli scout ripuliscono il campo 

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Una giornata dedicata alla protezione dell’ambiente e al decoro delle periferie urbane. Bambini e ragazzi di Dolianova, insieme ai loro genitori, hanno partecipato ieri mattina a Dolianova alla manifestazione “Pulizie di Primavera”, promossa dal Gruppo Scout Ages con il patrocinio del Comune. Armati di guanti e pinze raccogli-rifiuti, i volontari hanno ripulito l’area intorno al campo sportivo di Sant’Elena.

In poco più di tre ore sono stati riempiti diversi sacchetti di spazzatura (plastica, vetro, cartacce, lattine e altri oggetti di metallo). I rifiuti recuperati saranno smaltiti nell’ecocentro di Dolianova gestito dalla Cosir. L’iniziativa rientra nelle attività di sensibilizzazione del gruppo scoutistico di Dolianova sui temi della protezione dell’ambiente e dello sviluppo ecosostenibile attraverso il coinvolgimento delle giovani generazioni. Nelle scorse settimane, l’associazione ha preso parte alla “Festa degli alberi” che ha coinvolto i bambini delle scuole del paese. (c. z.)

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