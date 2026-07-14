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Escalaplano.
15 luglio 2026 alle 00:48

Giulietta Demontis, classe di ferro 1926 Il sindaco: «È la quinta centenaria del paese» 

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Grande festa a Escalaplano per i 100 anni di Giulietta Demontis, nata l’11 luglio 1926 e circondata dall’affetto dei familiari e della comunità. La neo centenaria vive nella sua casa, dove è accudita dalle figlie. Perfettamente lucida, deambula senza difficoltà e gode di buona salute. Ai festeggiamenti hanno preso parte figli, nipoti, pronipoti e bisnipoti: una famiglia numerosa che contava 11 figli, dei quali quattro maschi e sette femmine. Tre morirono in tenerissima età negli anni Cinquanta, mentre altri due, Giancarlo e Santina, sono scomparsi negli ultimi anni. A renderle omaggio anche il sindaco Marco Lampis, che a nome dell’amministrazione comunale le ha consegnato una targa ricordo. «È la quinta centenaria vivente di Escalaplano», ha sottolineato il primo cittadino.

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