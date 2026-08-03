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Escalaplano.
04 agosto 2026 alle 00:18

Giulia Porcedda, classe di ferro 1923 

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A poche settimane dalla festa per i cento anni di Giulietta Demontis, il paese ha celebrato i 103 anni di Giulia Porcedda, per tutti “la signora Giulia”. Primogenita di undici figli, ha trascorso la vita nel centro del Gerrei, costruendo col marito Augusto Pilia una famiglia numerosa e lavorando prima in un mulino e poi in una rivendita di elettrodomestici, merceria ed edicola. Madre di otto figli, sei dei quali ancora in vita, ha coltivato la passione per il cucito, il ricamo, la lettura, i viaggi e le tradizioni sarde. Fu tra le animatrici dell’Azione cattolica e contribuì alla nascita del gruppo folkloristico San Salvatore, oltre che alla riscoperta dell’abito tradizionale escalaplanese. Quest’anno il compleanno è trascorso nella casa di una delle figlie, circondata dall’affetto dei familiari. Il sindaco Marco Lampis le ha fatto gli auguri a nome dell’intera comunità. ( s.m. )

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