Giro di Svizzera, show di Pogacar 

Una furia. Tadej Pogacar (Uae Emirates) ha subito messo le cose in chiaro al Giro della Svizzera, grazie a una magistrale fuga solitaria di 70 km attorno a Sondrio: tappa e maglia. Arrivato alla corsa a tappe con il duplice obiettivo di aggiungerla al proprio palmarès e affinare la preparazione per il Tour de France, “Pogi” ha attaccato a metà dei 144 km del percorso, all'inizio della salita del Col de Triangia. A eccezione dell'ecuadoriano Richard Carapaz (EF), arrivato secondo a 2’14”, e di Andrea Bagioli (Lidl-Trek), terzo a 2’29” dopo un inseguimento solitario, il resto dei corridori ha fatto da spettatore del dominio schiacciante del fuoriclasse sloveno. Il gruppo con i migliori è arrivato a oltre 4’.

In questo 2026 Pogacar vanta ora 10 vittorie in 12 giorni di gara, di cui quattro al recente Tour de Romandie, senza aver forzato troppo.

La corsa

Questa 89ª edizione del Giro della Svizzera, ridotta da otto a cinque giorni per garantire la sostenibilità finanziaria della manifestazione, prosegue oggi con un'altra tappa di 157,7 km nei dintorni di Locarno, pensata per i corridori più agguerriti. Sabato è in programma una cronometro individuale relativamente pianeggiante di 23,7 km, prima della tappa regina finale verso Villars-sur-Ollon, che vanta un dislivello di 4.200 metri su soli 150 chilometri e include tre salite del Col de la Croix.

Giro d’Italia Next Gen

Matteo Fiorin (Solme Olmo Arvedi) ha vinto la quarta tappa del Giro Next Gen Carta Giovani Nazionale, la Matera-Corato (Molino Casillo) di 154 km: ha beffato Nicolò Pizzi (Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone), che aveva provato ad anticipare il gruppo. Terzo il vincitore delle tappe di Carbonia e Olbia al Giro della Sardegna, Davide Donati (Red Bull-Bora Rookies). Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step Devo) rimane in maglia rosa. Oggi Bacoli-Bacoli di 134 km.

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