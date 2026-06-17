VaiOnline
Ciclismo
18 giugno 2026 alle 00:35

Giro di Svizzera, show di Pogacar 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una furia. Tadej Pogacar (Uae Emirates) ha subito messo le cose in chiaro al Giro della Svizzera, grazie a una magistrale fuga solitaria di 70 km attorno a Sondrio: tappa e maglia. Arrivato alla corsa a tappe con il duplice obiettivo di aggiungerla al proprio palmarès e affinare la preparazione per il Tour de France, “Pogi” ha attaccato a metà dei 144 km del percorso, all'inizio della salita del Col de Triangia. A eccezione dell'ecuadoriano Richard Carapaz (EF), arrivato secondo a 2’14”, e di Andrea Bagioli (Lidl-Trek), terzo a 2’29” dopo un inseguimento solitario, il resto dei corridori ha fatto da spettatore del dominio schiacciante del fuoriclasse sloveno. Il gruppo con i migliori è arrivato a oltre 4’.

In questo 2026 Pogacar vanta ora 10 vittorie in 12 giorni di gara, di cui quattro al recente Tour de Romandie, senza aver forzato troppo.

La corsa

Questa 89ª edizione del Giro della Svizzera, ridotta da otto a cinque giorni per garantire la sostenibilità finanziaria della manifestazione, prosegue oggi con un'altra tappa di 157,7 km nei dintorni di Locarno, pensata per i corridori più agguerriti. Sabato è in programma una cronometro individuale relativamente pianeggiante di 23,7 km, prima della tappa regina finale verso Villars-sur-Ollon, che vanta un dislivello di 4.200 metri su soli 150 chilometri e include tre salite del Col de la Croix.

Giro d’Italia Next Gen

Matteo Fiorin (Solme Olmo Arvedi) ha vinto la quarta tappa del Giro Next Gen Carta Giovani Nazionale, la Matera-Corato (Molino Casillo) di 154 km: ha beffato Nicolò Pizzi (Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone), che aveva provato ad anticipare il gruppo. Terzo il vincitore delle tappe di Carbonia e Olbia al Giro della Sardegna, Davide Donati (Red Bull-Bora Rookies). Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step Devo) rimane in maglia rosa. Oggi Bacoli-Bacoli di 134 km.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’esame

Maturità per 12.305 sardi

l Marci
La guerra

«L’accordo con l’Iran un grande successo»

La minaccia: «Siamo pronti a bombardare se non manterranno la parola data» 
L’emergenza

Amministratori in rivolta dopo l’ennesima croce «Vogliamo strade sicure»

Viabilità a rischio nel Medio Campidano: il grido d’allarme di sindaci e pendolari 
Gigi Pittau
Regione

«Manovra senza visione Ora fondi alle aziende  per il caro carburante»

Le richieste di sindacati e imprese Oggi il secondo giorno di audizioni 
Roberto Murgia
Scuola

Maturità per 12mila studenti sardi

Oggi il via all’esame, l’attesa e i dubbi per lo scritto di italiano 
Sara Marci
La frontiera

«L’Ue regoli l’intelligenza artificiale»

Allarme di Mattarella sul potere mondiale nelle mani di pochissimi privati 
Garlasco

Overdose di farmaci, la madre di Sempio ricoverata d’urgenza

L’avvocato: campanello d’allarme, è tempo che tutti abbassiamo i toni 