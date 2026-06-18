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Ciclismo.
19 giugno 2026 alle 00:30

Giro di Svizzera, Pogacar ottavo e in maglia gialla 

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Al Giro di Svizzera, seconda tappa di controllo - 157,7 km a Locarno - per il leader Tadej Pogacar (Uae Emirates) che ha lasciato spazio alla fuga, per poi avvantaggiandosi sul gruoppo nella salita finale. Si è imposto il francese Romain Gregoire (Groupama-Fdj), quarto il vincitore del Giro della Sardegna, Filippo Zana (Soudal), ottavo Pogacar a 4”. Oggi terza tappa a Bad Ragaz di 157,4 km con salite nella prima metà del tracciato.

Al Giro di Slovenia, volata del serbo Dusan Rajović (Solution Tech Nippo Rali), che in Sardegna si era imposto nella tappa di Tortolì.

Giro d’Italia Next Gen

Il belga Matisse Van Kerckhove (Visma Development) ha vinto la quinta tappa del Giro d’Italia per Under 23, battendo in uno sprint a due Nicolò Arrighetti (General Store) e conquistando la maglia rosa. I migliori a 11”. Oggi arrivo in salita al Monte Livata, sopra Subiaco.

Campionati italiani

Intanto oggi vengono presentati i campionati italiani Juniores di Sora (Lazio). Domani corrono le donne (109,5 km), domenica gli uomini sui 128,6 km con Enrico Balliana tra i più attesi. Nell’Isola si correrà il Trofeo Licanias in Bici, organizzato da Crazy Wheels Academy a Neoneli per gli stessi Juniores (54 km, assieme agli Allievi) e gli Esordienti (27 km assieme alle Donne giovani). ( c.a.m. )

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