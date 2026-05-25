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26 maggio 2026 alle 00:17

Giovanni Atzeni vince il Palio di Fucecchio 

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Il Palio di Siena si avvicina e Giovanni Atzeni “Tittia” di Nurri torna alla ribalta, vincendo di forza a Fucecchio. Nel Palio della località in provincia di Firenze, il fantino sardo fa sua una corsa emozionante, incerta fino all’ultimo, e regala una grande vittoria alla contrada di Sant’Andrea, la più vittoriosa del centro toscano con otto vittorie.

Atzeni, al momento il fantino in carriera più vincente a Siena, con undici trionfi in Piazza del Campo, conferma il pronostico della vigilia, rendendosi protagonista di una corsa capolavoro. La sua partecipazione a Fucecchio lo ha visto montare “Communique’”, cavalla di otto anni, figlia di Frac di Montalbo e Narami, nata nell’allevamento di Marcello Fresi, all’esordio nella corsa, ma che ha mostrato ottimi spunti.

Atzeni, partito in testa, ha tenuto sempre dietro gli avversari e, nel finale, ha evitato la rimonta della contrada di San Pierino che con il fantino Gavino Sanna, di Burgos, più volte vincitore del Palio di Fucecchio, si stava avvicinando pericolosamente proprio nell’ultima curva.

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