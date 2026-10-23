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Il convegno.
24 ottobre 2026 alle 00:46

Giovani, scuola e sport: «Alleanza per il benessere delle nuove generazioni»  

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Rafforzare il legame tra scuola e associazioni sportive per promuovere l’educazione e il benessere dei giovani.È l’obiettivo del 21° Convegno nazionale dell’Unasci – Unione nazionale associazioni sportive centenarie d’Italia ospitato oggi nell’Aula consiliare di Palazzo Civico. Oltre 40 le associazioni partecipanti, in arrivo da tutta Italia per un appuntamento aperto al pubblico dedicato al rapporto tra sport e formazione.

«Dopo il Covid, c’è stato un progressivo allontanamento dallo sport», ha osservato il presidente del consiglio comunale Marco Benucci, sottolineando la necessità di ricucire la frattura e riportare famiglie e giovani ai valori dello sport e della scuola.

I lavori prenderanno il via alle 15, con il contributo della società Canottieri Ichnusa, fondata nel 1891. Il presidente Sergio Virdis ha evidenziato l’importanza di avvicinare i ragazzi all’attività sportiva fin da piccoli: «Per questo il rapporto con le scuole è fondamentale». A coordinare il convegno sarà il presidente nazionale Unasci Bruno Gozzelino, che ha definito lo sport «cultura», in virtù del suo legame con le regole e il rispetto. Tra gli ospiti, Francesca Vici, responsabile Scuola di sport e salute, e Bruno Perra, presidente del Coni Sardegna. In programma oggi numerosi interventi di esperti e rappresentanti del mondo sportivo e scolastico sui benefici dell’attività fisica, sugli aspetti psicologici della pratica sportiva e sulle esperienze di collaborazione tra associazioni e istituti.

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