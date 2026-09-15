SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Sestu.
16 settembre 2026 alle 00:49

Giovani in festa, a Casa Ofelia il grande finale  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo tanti appuntamenti di successo sabato va in scena il gran finale. Il Festival dei Giovani a Sestu chiude con un doppio appuntamento venerdì, a Casa Ofelia dalle 20.30 si proietta il film Disney “Lilo & Stich”, e dalle 21, il djset con Pavone e Vargiu. Per il festival un bilancio più che positivo. Gli appuntamenti hanno riempito l’estate e giovani e meno giovani hanno partecipato con entusiasmo.

«Siamo molto orgogliosi del successo di questo festival», dichiara l’assessore allo Sport e politiche sociali Mario Alberto Serrau, «con la grande collaborazione dei ragazzi della Consulta dei Giovani. Quasi cento iscritti per i tornei di Fifa e di biliardino, che hanno coinvolto ragazzi di tutte le età, poi centinaia di ingressi alle proiezioni, ora li aspettiamo tutti a Casa Ofelia per il finale. Questi appuntamenti dimostrano che i nostri giovani vogliono partecipare attivamente alla vita della comunità. Per il prossimo anno ci aspettiamo una seconda rassegna con molte novità e grande partecipazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il comitato Sa Bardiania de sa Nurra: la distanza di protezione è fissata da leggi e sentenze

Pale vicino a nuraghi e necropoli, i progetti che minacciano l’Isola

Monito alla Regione: si rischia una distruzione senza precedenti 
Al. Car.
La tragedia

Giù dalla chiesetta, pensionato muore a Su Gologone

Ex operaio forestale precipita durante la messa: nessuno scampo 
Fabio Ledda
l’allarme

Risse e coltelli, a Cagliari cresce la paura

Arrestato un minorenne per spaccio. Residenti e commercianti: «Non se ne può più» 
Alessandra Ragas
La polemica.

Sestu, odio social sulla consigliera

Ylenia Mascia
Regione

Staffetta alla guida delle commissioni,  maggioranza divisa

A rischio il presidente del Bilancio per incompatibilità col ruolo nel M5S 
Roberto Murgia
La proposta: abbassamento dei massimali degli assistiti e stipendi equiparati a quelli di magistrati e parlamentari

«Servizi migliori? Rivalutiamo i medici di base»

Il presidente di Confapi Sanità Deriu: ridare dignità e prestigio a chi opera nel territorio 
Massimiliano Rais
Roma

Un piano per togliere la Lazio a Lotito

Indaga la Dda, perquisizioni per Bisignani e i vertici della Banca del Fucino 