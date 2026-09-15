Giovani in festa, a Casa Ofelia il grande finale  

Dopo tanti appuntamenti di successo sabato va in scena il gran finale. Il Festival dei Giovani a Sestu chiude con un doppio appuntamento venerdì, a Casa Ofelia dalle 20.30 si proietta il film Disney “Lilo & Stich”, e dalle 21, il djset con Pavone e Vargiu. Per il festival un bilancio più che positivo. Gli appuntamenti hanno riempito l’estate e giovani e meno giovani hanno partecipato con entusiasmo.

«Siamo molto orgogliosi del successo di questo festival», dichiara l’assessore allo Sport e politiche sociali Mario Alberto Serrau, «con la grande collaborazione dei ragazzi della Consulta dei Giovani. Quasi cento iscritti per i tornei di Fifa e di biliardino, che hanno coinvolto ragazzi di tutte le età, poi centinaia di ingressi alle proiezioni, ora li aspettiamo tutti a Casa Ofelia per il finale. Questi appuntamenti dimostrano che i nostri giovani vogliono partecipare attivamente alla vita della comunità. Per il prossimo anno ci aspettiamo una seconda rassegna con molte novità e grande partecipazione».

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