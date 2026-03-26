Giocomix, il festival fantasy torna alla Fiera 

Fumetti, cosplay e videogiochi: il Giocomix è pronto a tornare negli spazi della Fiera. L’appuntamento per i tanti appassionati di ogni età è per domani e domenica. Sarà un intero fine settimana dedicato al mondo fantasy.

«Speriamo di replicare i numeri e il sold-out dello scorso anno», è l’auspicio alla vigilia di Daniele Prisco, uno degli organizzatori del festival del fumetto, del gioco e della cultura pop. Per la sua diciannovesima edizione, il Giocomix propone un ricco programma e tanti ospiti. «Tra i nomi più noti», aggiunge, «avremo il divulgatore scientifico Massimo Polidoro, lo youtuber Sabaku no Maiku e la doppiatrice Emanuela Pacotto». Ci saranno oltre cento espositori tematici, centinaia di postazioni di gioco, mostre e aree dedicate. «Tra le novità più importanti ci sarà un “game stage”, con giochi e quiz a tema, e uno spazio dedicato al fumetto, il “comix spot”, con i due autori Massimo Dall'Oglio e Daniele Serra che interagiranno tra loro e con il pubblico», spiega Prisco.

A partire da domani, alla Fiera sono attesi numerosi visitatori per quello che ormai è diventato uno degli appuntamenti di riferimento per gli appassionati di fumetti, videogiochi e del mondo fantasy.

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